У Києво-Печерській Лаврі вирішили розірвати договір з УПЦ МП: реакція монастиря (документ)

В УПЦ МП стверджують, що не можуть виселитися з монастиря, оскільки для цього немає юридичних обґрунтувань.

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Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" попередив Українську православну церкву (Московський патріархат) про розірвання договору про використання Нижньої Лаври з 29.03 2023 року. Про це йдеться у листі виконувача обов'язків директора заповідника Олександра Рудника, опублікованому на офіційному сайті Лаври.

У листі йдеться про те, що договір про безоплатне користування УПЦ МП культовими будівлями й іншим майном, що належить державі, було укладено 19 липня 2013 року. Однак 23 грудня 2022 року постановою Кабміну було створено Міжвідомчу робочу групу, яка виявила порушення релігійною організацією умов договору.

Лист Олександра Рудника

Олександр Рудник попросив УПЦ ПМ звільнити Лавру

"З огляду на висновки Міжвідомчої робочої групи та лист Міністерства культури й інформаційної політики України від 09.03.2023 № 06/34/2234-23, на підставі п. 8.1. Договору, Заповідник попереджає про розірвання Договору з 29.03 2023 року", — йдеться у тексті листа.

Лавра розриває договір про оренду з УПЦ МП

Згідно з документом, члени УПЦ ПМ зобов’язані звільнити територію Лаври до 29.03 2023 року. Крім того, Олександр Рудник закликав скласти список із двох-трьох представників монастиря для внесення до складу комісії з прийому-передачі держмайна до 14.03 2023 року.

Виселення УПЦ МП із Києво-Печерської Лаври: що кажуть священики

Голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ владика Климент у коментарі виданню "Страна" заявив, що його релігійне формування не може залишити територію монастиря, оскільки для цього немає юридичних причин.

"Керівництво заповідника відправило ультиматум, в якому без жодних пояснень оголосило про розірвання договору оренди і вимагало виселитися з обителі. Такі вимоги нічого спільного із законодавством України не мають", — стверджує Климент.

Владика також сказав, що не розуміє, на яких умовах УПЦ МП має передати матеріальні цінності та культурну спадщину, які вона нібито відроджувала та зберігала.

Нагадаємо, що 1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру було офіційно зареєстровано як монастир у структурі Православної церкви України.

Ще ми писали про те, що 27 грудня Конституційний суд України зробив висновок, що релігійні центри управління в Росії повинні вказати це у своїй назві, проте в УПЦ ПМ заявили, що не змінюватиме свою назву.

У листопаді минулого року Служба безпеки України підтвердила, що провела низку обшуків на території Києво-Печерської Лаври, щоб не допустити використання церковного комплексу як осередку "російського світу".