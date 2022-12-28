Всупереч рішенню Конституційного суду: УПЦ МП відмовилася змінювати назву

Церква не хоче вказувати у своїй назві належність до Росії. В УПЦ наголошують, що їхній релігійний центр знаходиться у Києві, а не в Москві.

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Українська православна церква (Московського патріархату) не змінюватиме свою назву, попри рішення Конституційного суду. Тут зазначають, що релігійний центр знаходиться у Києві, а не у Москві. На офіційному сайті УПЦ опубліковано відповідний коментар голови юридичного відділу протоієрея Олександра Бахова.

Конституційний суд України у вівторок, 27 грудня, визнав конституційними зміни до статті 12 закону "Про свободу совісті та релігійні організації", згідно з якими релігійні організації, які мають релігійні центри управління у РФ, повинні вказати це у своїй назві.

Проте в УПЦ не хочуть змінювати свою назву так, щоб вона вказувала на приналежність до Росії.

Як вважає Бахов, рішення суду стосується лише відповідності закону конституційним нормам України. Водночас воно не зобов'язує церкву змінювати свою назву, каже протоієрей.

Він також зазначив, що у висновку КСУ немає жодних згадок конкретно про Українську православну церкву.

"Статутні документи свідчать, що УПЦ зареєстрована відповідно до українського законодавства, її засновником є Собор УПЦ, її релігійний центр, як і всі органи управління, знаходяться в Києві", — наголошує Бахов.

За його словами, будь-які спроби примусово перейменувати церкву збільшать випадки порушення права на свободу совісті та віросповідання в Україні.

"Попри рішення Конституційного суду, слід зазначити, що на сьогодні немає жодних законних підстав для зміни назви релігійних організацій, що належать до Української православної церкви", — резюмував протоієрей.

Нагадаємо, 27 грудня секретар РНБО Олексій Данілов запропонував ієрархам УПЦ офіційно "відхреститися" від Московського патріархату та заявити, що президент РФ Володимир Путін — сатана.

Того ж дня намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павла записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського, в якому попросив не забирати в УПЦ храми на території монастирського комплексу. Договір оренди церкви на користування Успенським собором та Трапезною церквою закінчується 31 грудня.