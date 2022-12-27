"Путін — сатана": Данілов запропонував УПЦ офіційно "відхреститися" від Москви (відео)

Секретар РНБО переконаний, що УПЦ не має ховати свою причетність до Московського патріархату, оскільки люди мають знати, до якої церкви вони ходять.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в етері телемарафону запропонував ієрархам УПЦ офіційно "відхреститися" від Московського патріархату та заявити, що президент РФ Володимир Путін – сатана.

Йшлося про визнання Конституційним судом України закону, який зобов'язує УПЦ МП змінити назву організації так, щоб вона вказувала на її приналежність до Росії. Коментуючи подію, секретар РНБО сказав, що УПЦ не повинна ховати своїх зв'язків і приналежності до Московського патріархату.

"Наше суспільство після 24 лютого вимагає справедливості. І якщо ви ховаєте приналежність до Московського патріархату, до зв'язків із людьми, які моляться на території Росії за те, щоб нас убивали російські солдати, то як ви тоді можете взагалі дивитися у вічі?" — Сказав Данілов.

Секретар додав, що йому було на диво чути звернення намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла до президента Володимира Зеленського, в якому архієрей просить не забирати в УПЦ храми на території лаври. У зв'язку з цим Данілов порадив ієрархам звернутися до своєї совісті та не приховувати свою назву.

"Ви до совісті спочатку своєї зверніться. Навіщо ви приховуєте свою назву? Це ж несправедливо, люди повинні знати, куди вони ходять. Не маєте стосунку, то офіційно відхрестіться, скажіть, що Путін — сатана і сатана — Кирило. Називайте речі своїми іменами і тоді буде справедливо", — підкреслив Данілов.

Нагадаємо, 20 грудня Священний Синод УПЦ звернувся до президента України Володимира Зеленського зі скаргою на студію "Квартал 95" з нагоди виходу передачі "Байрактор New 104". У документі сказано, що у випуску звучала риторика, що містить богохульство, ненависть та релігійну ворожнечу.

Президент України Володимир Зеленський 11 грудня затвердив санкції проти семи священнослужителів УПЦ МП. З моменту запровадження обмежень клірикам заборонено вивозити з України капітал, вести торгові операції та орендувати землю.