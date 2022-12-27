Зобов'язали вказувати приналежність до церкви РФ: КСУ схвалив перейменування УПЦ МП

Закон не лише зобов'язує УПЦ МП змінити назву, а й обмежує доступ її священиків до розташування українських військових.

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Конституційний суд України (КСУ) визнав таким, що відповідає Конституції, закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) змінити назву так, щоб вона вказувала на її приналежність до Росії. Про це 27 грудня повідомили у пресслужбі КСУ.

"Конституційний суд ухвалив рішення у справі про повну назву релігійних організацій, дійшовши висновку, що зміни до статті 12 закону "Про свободу совісті та релігійні організації" конституційні", — йдеться у пресрелізі.

У КСУ зазначають, що ухвалений закон зобов'язав релігійні об'єднання відображати у своїй назві повну статутну назву, у тому числі відображати і приналежність до релігійної організації, яка знаходиться за межами України.

У своєму рішенні судді КСУ спиралися на рішення Європейського суду з прав людини.

"Приймаючи рішення, КСУ врахував рішення Європейського Суду з прав людини, де зокрема зазначено: "Сам факт того, що держава вимагає від релігійної організації, яка бажає бути зареєстрованою, взяти назву, яка унеможливлює введення в оману віруючих і суспільство в цілому, і завдяки якому можливо її відрізняти від організацій, які вже є, в принципі можна вважати виправданим обмеженням її права вільно обирати свою назву», — пояснили в КСУ.

Як тепер називатиметься УПЦ МП?

Верховна Рада України ухвалила закон №5309 20 грудня 2018 року. Цей документ вносить зміни до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації".

У тексті закону сказано, що релігійна організація, центр управління якої знаходиться на території країни-агресора, зобов'язана у своїй назві відображати таку причетність. При цьому дозволяється використати слова "в Україні".

Крім того, закон передбачає обмежити доступ священнослужителів, до з'єднань Збройних сил та інших військових формувань України у місцях їхньої дислокації.

Нагадаємо, 26 грудня намісник Києво-Печерської лаври, митрополит Української православної церкви Московського патріархату Павло Лебідь записав звернення до президента України Володимира Зеленського. Він поскаржився, що у церкви відбирають два храми на території монастирського комплексу.

1 грудня Володимир Зеленський також заявляв, що в Україні можуть заборонити діяльність релігійних організацій, пов'язаних із Російською Федерацією.