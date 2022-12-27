Обязали указывать принадлежность к церкви РФ: КСУ одобрил переименование УПЦ МП

Закон не только обязывает УПЦ МП сменить название, но и ограничивает доступ ее священников в расположение украинских военных.

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Конституционный суд Украины (КСУ) признал соответствующим Конституции закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) изменить название так, чтобы оно указывало на ее принадлежность к России. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе КСУ.

"Конституционный суд принял решение по делу о полном названии религиозных организаций, придя к выводу, что изменения в статью 12 закона "О свободе совести и религиозных организациях" конституционны", — говорится в пресс-релизе.

В КСУ отмечают, что принятый закон обязал религиозные объединения отражать в своем названии полное уставное название, в том числе отображать и принадлежность к религиозной организации, которая находится за пределами Украины.

В своем решении судьи КСУ опирались на решение Европейского суда по правам человека.

"Принимая решение, КСУ учел решение Европейского Суда по правам человека, где в частности отмечено: "Сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированной, взять название, которое делает невозможным введение в заблуждение верующих и общество в целом, и благодаря которому возможно ее отличать от уже имеющихся организаций, в принципе можно считать оправданным ограничением ее права свободно выбирать свое название", — пояснили в КСУ.

Как теперь будет называться УПЦ МП?

Верховная Рада Украины приняла закон №5309 20 декабря 2018 года. Данный документ вносит изменения в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

В тексте закона сказано, что религиозная организация, центр управления которой находится на территории страны-агрессора, обязана в своем полном названии отображать такую причастность. При этом разрешается использовать слова "в Украине".

Кроме того, закон предполагает ограничить доступ священнослужителей, к соединениям Вооруженных сил и других военных формирований Украины в местах их дислокации.

Напомним, 26 декабря наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел Лебедь записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он пожаловался, что у церкви отбирают два храма на территории монастырского комплекса.

1 декабря Владимир Зеленский также заявлял, что в Украине могут запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.