Золотая рыба и гербы РФ: что нашла СБУ в ходе обыска в доме митрополита УПЦ Павла (фото)

Правоохранители расследуют действия настоятеля Киево-Печерской Лавры в интересах России. Они прибыли к нему домой после вручения подозрения.

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Служба безопасности Украины 1 апреля провела обыск в доме митрополита Украинской православной церкви Павла (Петра Лебедя). Она опубликовала в Telegram кадры из жилища священника.

Сотрудники СБУ посетили частный двухэтажный особняк, где, вероятно, проживает митрополит Павел. Внутри здания можно заметить дорогую отделку с позолотой, камин, вычурную люстру со множеством декоративных элементов. При этом многие вещи упакованы в полиэтилен или пупырчатую пленку, например, иконы. На столике у дивана правоохранители заметили большую статуэтку в виде золотой рыбы, инкрустированной красными и синими камнями. На стене дома висит портрет самого митрополита Павла в молодости.

Еще один предмет, заслуживающий внимания ручка с двуглавым орлом — символом Российской империи. Журналист Андрей Цаплиенко выложил в Telegram фотографию ручки на воротах якобы особняка митрополита Павла, и на ней можно заметить похожий герб. По данным журналиста, в доме священника также нашли книгу "Россия. Великая судьба".

Утром 1 апреля СБУ вручила митрополиту УПЦ Павлу подозрения в двух преступлениях: разжигании религиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России. Сам священник заявил журналистам: его обвиняют в том, что он сотрудничает с РФ и проклинал детей президента Украины Владимира Зеленского.

Позже СБУ рассказала о преступлениях митрополита УПЦ МП Павла. Следователи уверяют, что собрали много доказательств оскорбления чувств верующих, принижения других конфессий и высказываний в поддержку РФ.

30 марта митрополит УПЦ Павел записал обращение к Владимиру Зеленскому. Священник пригрозил президенту "карой Господней" за решение выгнать монахов из Киево-Печерской Лавры.