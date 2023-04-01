Оскорблял украинцев: СБУ рассказала о преступлениях митрополита УПЦ МП Павла

Как уверяет спецслужба, следствие установило, как Павел разжигал вражду на религиозной почве, оскорблял чувства верующих и поддерживал агрессию РФ в Украине.

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1 апреля Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павлу. Пресс-служба ведомства в Facebook объяснила, что именно инкриминируют священнослужителю.

СБУ подозревает митрополита Павла (Петра Лебедя) в разжигании религиозной вражды (ч. 1 ст. 161 УКУ), а также в отрицании и оправдании вооруженной агрессии России против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УКУ). Спецслужба уверяет, что под руководством Офиса Генерального прокурора собрала достаточно веских доказательств причастности подозреваемого к этим преступлениям. Вдобавок, сейчас проводятся следственные действия по месту проживания и временного местонахождения представителя УПЦ МП.

Митрополит УПЦ Павел подписал сообщение о подозрении Фото: СБУ Митрополит УПЦ Павел подписал сообщение о подозрении Фото: СБУ

В частности, СБУ установила, что Павел несколько раз оскорблял религиозные чувства граждан Украины в своих публичных выступлениях, унижал верующих других конфессий за религиозные взгляды и настраивал своих прихожан против них, а также высказывался в поддержку РФ. Отмечается, что это подтвердила судебно-лингвистическая экспертиза, запрошенная спецслужбой.

"Закон и ответственность за его нарушения одинаковы для всех, а ряса не всегда является залогом чистых намерений", — прокомментировал глава СБУ Василий Малюк.

Он добавил, что россияне используют религию для распространения своей пропаганды среди украинцев и раскола государства. В то же время, СБУ борется с агентами российских спецслужб, мешая им действовать в интересах страны-агрессора.

Еще в 2022 году СБУ начала более 40 мероприятий в церковной среде с целью остановить опасную деятельность священнослужителей УПЦ (МП). Следователи открыли 61 криминальное производство, а суды уже вынесли приговоры семи представителям церкви, поддержавших РФ, двух из них уже обменяли на украинских военнослужащих. Кроме того, 19 священников лишили гражданства Украины, а двух граждан РФ выдворили из страны, еще 250 клирикам РПЦ запретили въезд.

Утром 1 апреля митрополит УПЦ Павел подписал сообщение о вручении подозрения. Он заявил, что правоохранители провели обыски в его жилище.

30 марта митрополит УПЦ Павел угрожал палкой журналистам, которые пришли освещать ситуацию в Киево-Печерской Лавре. В тот день священники Украинской православной церкви не пустили на территорию заповедника комиссию Министерства культуры и информационной политики.