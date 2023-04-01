Ображав українців: СБУ розповіла про злочини митрополита УПЦ МП Павла

Як запевняє спецслужба, слідство встановило, як Павло розпалював ворожнечу на релігійному ґрунті, ображав почуття віруючих та підтримував агресію РФ в Україні.

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1 квітня Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту Української православної церкви (Московського патріархату) Павлу. Пресслужба відомства у Facebook пояснила, що саме інкримінують священнослужителю.

СБУ підозрює митрополита Павла (Петра Лебедя) у розпалюванні релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 161 ККУ), а також у запереченні та виправданні збройної агресії Росії проти України (ч. 1 ст. 436-2 ККУ). Спецслужба запевняє, що під керівництвом Офісу Генерального прокурора зібрала достатньо вагомих доказів причетності підозрюваного до цих злочинів. Крім того, зараз проводяться слідчі дії за місцем проживання та тимчасового місцезнаходження представника УПЦ МП.

Митрополит УПЦ Павло підписав повідомлення про підозру Фото: СБУ Митрополит УПЦ Павло підписав повідомлення про підозру Фото: СБУ

Зокрема, СБУ встановила, що Павло кілька разів ображав релігійні почуття громадян України у своїх публічних виступах, принижував вірян з інших конфесій за релігійні погляди та налаштовував своїх парафіян проти них, а також висловлювався на підтримку РФ. Зазначається, що це підтвердила судово-лінгвістична експертиза, яку запросила спецслужба.

"Закон та відповідальність за його порушення однакові для всіх, а ряса не завжди є запорукою чистих намірів", — прокоментував голова СБУ Василь Малюк.

Він додав, що росіяни використовують релігію для поширення своєї пропаганди серед українців та розколу держави. Водночас СБУ бореться з агентами російських спецслужб, заважаючи їм діяти на користь країни-агресора.

Ще у 2022 році СБУ розпочала понад 40 заходів у церковному середовищі з метою зупинити небезпечну діяльність священнослужителів УПЦ (МП). Слідчі відкрили 61 кримінальне провадження, а суди вже винесли вироки семи представникам церкви, які підтримали РФ, двох із них уже обміняли на українських військовослужбовців. Крім того, 19 священників позбавили громадянства України, а двох громадян РФ вигнали з країни, ще 250 клірикам РПЦ заборонили в'їзд.

Вранці 1 квітня митрополит УПЦ Павло підписав повідомлення про вручення підозри. Він заявив, що правоохоронці провели обшуки у його оселі.

30 березня митрополит УПЦ Павло погрожував палицею журналістам, які прийшли висвітлювати ситуацію у Києво-Печерській Лаврі. У той день священники Української православної церкви не пустили на територію заповідника комісію Міністерства культури та інформаційної політики.