"Горе вам — бойтесь": Митрополит Павел записал обращение к Зеленскому (видео)

Митрополит Павел заявил, что монахи обращаются во все международные инстанции и не будут покидать Киево-Печерскую лавру, пока не увидят документы из суда.

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В среду, 29 марта, настоятель Киево-Печерской лавры Павел Лебедь записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его окружению. Видео опубликовано на официальной странице лавры в Youtube.

На видео бывший настоятель святыни наотрез отказывается покидать Киево-Печерскую лавру и угрожает лидеру Украины "карой Господней" за то, что президент принял якобы решение выгнать на улицу более 200 монахов.

"Говорю вам, господин президент и всей вашей своре, что слезы наши не упадут на землю, они упадут на ваши головы. Сегодня вы думаете, что войдя во власть на наших спинах и нашему желанию, вы можете с нами так поступать. Господь не простит ни вам, ни вашей семье этот поступок. Потому что в эти минуты 220 человек братии выброшены вами на улицу", — обращается митрополит Павел к Зеленскому.

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Митрополит сообщил, что обратился в ООН за "правдой", но тут же добавил, что ее не будет, потому что она "распята на кресте".

"Говорю, господин президент вам, говорю вашему Кабинету министров — "горе вам — бойтесь!" — снова повторил митрополит.

Досталось также и главе министерства культуры Александру Ткаченко. Священнослужитель заявил, что министр "одержим буйством дьявольской ненависти".

Кроме того, он также прокомментировал информацию о том, что он был замечен 28 марта в миграционном центре при процедуре оформления загранпаспорта.

"Введите сегодня в интернет, что я сегодня уезжаю. Покидаю свою страну. Быстро оформил паспорт и скрылся из этого помещения. Нет! Я не поеду, пока не похороню всех вас", — резюмировал он.

В конце обращения митрополит УПЦ МП добавил, что не боится последствий своих слов.

Напомним, в среду, 29 марта был последний день, когда УПЦ МП должна покинуть Киево-Печерскую лавру. Монахи настоятельно призывают общественность понять, что они являются украинцами и поэтому считают "религиозное противостояние" внутри страны, как и решение о их выселении большой ошибкой.