"Горе вам — бійтеся": Митрополит Павло записав звернення до Зеленського (відео)

Митрополит Павло заявив, що ченці звертаються до всіх міжнародних інстанцій і не залишатимуть Києво-Печерську лавру, допоки не побачать документів з рішенням суду.

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У середу, 29 березня, настоятель Києво-Печерської лаври Павло Лебідь записав звернення до президента України Володимира Зеленського та його оточення. Відео опубліковано на офіційній сторінці лаври у Youtube.

На відео колишній настоятель святині категорично відмовляється залишати Києво-Печерську лавру та загрожує лідерові України "карою Господа" за те, що президент ухвалив нібито рішення вигнати на вулицю понад 200 ченців.

"Кажу вам, пане президенте і всій вашій зграї, що сльози наші не впадуть на землю, вони впадуть на ваші голови. Сьогодні ви думаєте, що увійшовши у владу на наших спинах і нашому бажанні, ви можете з нами так вчинити. Господь не пробачить ні вам, ні вашій родині цей вчинок. Тому що в ці хвилини 220 людей братії викинуті вами на вулицю", — звертається митрополит Павло до Зеленського.

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Митрополит повідомив, що звернувся до ООН за "правдою", але відразу додав, що її не буде, тому що вона "розіп'ята на хресті".

“Кажу, пане президенте вам, кажу вашому Кабінету міністрів – “горе вам – бійтеся!” – знову повторив митрополит.

Дісталося також і голові міністерства культури Олександру Ткаченко. Священнослужитель заявив, що міністр "одержимий буянням диявольської ненависті".

Крім того, він також прокоментував інформацію про те, що його помітили 28 березня в міграційному центрі під час процедури оформлення закордонного паспорту.

"Введіть сьогодні в інтернет, що я сьогодні їду, залишаю свою країну. Швидко оформив паспорт і втік з того приміщення. Ні! Я не поїду, аж доки не поховаю всіх вас", — підкреслив він.

Наприкінці звернення митрополит УПЦ МП додав, що не боїться наслідків своїх слів.

Нагадаємо, у середу, 29 березня, був останній день, коли УПЦ МП має залишити Києво-Печерську лавру. Ченці наполегливо закликають людей зрозуміти, що вони українці і тому вважають "релігійне протистояння" всередині країни, як і рішення про їхнє виселення великою помилкою.