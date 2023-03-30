"Горе вам — бійтеся": Митрополит Павло записав звернення до Зеленського (відео)
Митрополит Павло заявив, що ченці звертаються до всіх міжнародних інстанцій і не залишатимуть Києво-Печерську лавру, допоки не побачать документів з рішенням суду.
У середу, 29 березня, настоятель Києво-Печерської лаври Павло Лебідь записав звернення до президента України Володимира Зеленського та його оточення. Відео опубліковано на офіційній сторінці лаври у Youtube.
На відео колишній настоятель святині категорично відмовляється залишати Києво-Печерську лавру та загрожує лідерові України "карою Господа" за те, що президент ухвалив нібито рішення вигнати на вулицю понад 200 ченців.
"Кажу вам, пане президенте і всій вашій зграї, що сльози наші не впадуть на землю, вони впадуть на ваші голови. Сьогодні ви думаєте, що увійшовши у владу на наших спинах і нашому бажанні, ви можете з нами так вчинити. Господь не пробачить ні вам, ні вашій родині цей вчинок. Тому що в ці хвилини 220 людей братії викинуті вами на вулицю", — звертається митрополит Павло до Зеленського.
Митрополит повідомив, що звернувся до ООН за "правдою", але відразу додав, що її не буде, тому що вона "розіп'ята на хресті".
“Кажу, пане президенте вам, кажу вашому Кабінету міністрів – “горе вам – бійтеся!” – знову повторив митрополит.
Дісталося також і голові міністерства культури Олександру Ткаченко. Священнослужитель заявив, що міністр "одержимий буянням диявольської ненависті".
Крім того, він також прокоментував інформацію про те, що його помітили 28 березня в міграційному центрі під час процедури оформлення закордонного паспорту.
"Введіть сьогодні в інтернет, що я сьогодні їду, залишаю свою країну. Швидко оформив паспорт і втік з того приміщення. Ні! Я не поїду, аж доки не поховаю всіх вас", — підкреслив він.
Наприкінці звернення митрополит УПЦ МП додав, що не боїться наслідків своїх слів.
Нагадаємо, у середу, 29 березня, був останній день, коли УПЦ МП має залишити Києво-Печерську лавру. Ченці наполегливо закликають людей зрозуміти, що вони українці і тому вважають "релігійне протистояння" всередині країни, як і рішення про їхнє виселення великою помилкою.