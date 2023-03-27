Митрополита УПЦ МП Павла застали під час оформлення закордонного паспорта, — ЗМІ (відео)

За інформацією журналістів, митрополита УПЦ МП помітили у паспортному сервісі, розташованому на станції метро "Харківська". Проте, побачивши камеру, священнослужитель поспішив покинути будівлю.

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У понеділок, 27 березня, в мережі з'явилося відео, на якому намісника Києво-Печерської Лаври православної церкви Московського патріархату митрополита Павла (Петра Лебедя) помітили під час процедури оформлення закордонного паспорта. Відео опублікувало сьогодні видання "Головком".

Видання повідомляє, що митрополита було помічено в паспортному сервісному центрі на станції метро "Харківська" в Києві.

На відео видно, що як тільки на колишнього настоятеля лаври направили камеру, Павло розгублено розвів руками. При цьому дівчина, що його супроводжувала (мабуть, співробітниця паспортного сервісу) сказала своїй колезі в кабінці для подачі документів, що йому потрібен закордонний паспорт.

Видання повідомляє, що згодом він поспішив покинути приміщення.

Що відбувалося сьогодні у Києво-Печерській лаврі

У цей же день, 27 березня, стало відомо, що в Києво-Печерській лаврі зі стін почали пропадати ікони.

Деякі священики УПЦ МП заявили, що вивозитимуть з території заповідника все, окрім мощей. Багато хто з них утримався від коментарів.

Це пов'язано з тим, що заповідник розриває договір з УПЦ МП з 29 березня 2023 року, що зобов'язує всіх ченців Московського патріархату залишити приміщення до вказаної дати.

Виселення священиків УПЦ МП з Лаври: як усе починалося

12 листопада священик Православної церкви України Михайло Омелян виклав на своїй сторінці у соцмережах відео, на якому був запис, як в українському храмі, розташованому на території Києво-Печерської лаври, звучить російська церковна пісня "Похвала Пресвятій Богородиці".

У тому ж місяці настоятель лаври єпископ Павло повідомив, що священика, який вів молебень, вже усунули, а повідомлення про те, що в українській святині нібито моляться за РФ, не відповідають дійсності.

У грудні 2022 року співробітники СБУ повідомили про підозру організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській Лаврі співали пісню про "пробудження Матінки-Русі". Один із священиків, з відома якого проходило проросійське богослужіння, отримав підозру.

Також наприкінці 2022 року співробітники СБУ почали проводити обшуки у ряді єпархій УПЦ МП у різних областях України. У ході обшуків та розслідувань у ряді соборів та монастирів було виявлено багато валюти, порнографії, пропагандистської літератури, тощо.

19 січня 2023 року у Раді було зареєстровано законопроект про заборону діяльності УПЦ МП за зв'язки з Росією.

10 березня український Мінкульт заявив про необхідність для представників УПЦ МП залишити Києво-Печерську Лавру до 29 березня. Договір з релігійною організацією розірвали через порушення умов користування державним майном.

22 березня митрополит УПЦ МП Павло заявив, що ченці відмовляються виселятися з території лаври, оскільки "за 35 років зуміли впорядкувати життя обителі та паломників".