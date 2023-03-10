Повинні виїхати з усіх приміщень: Мінкульт підтвердив виселення УПЦ МП із Лаври (документ)

За словами міністра Олександра Ткаченка, договір із УПЦ МП розірвали через порушення умов використання держмайном. Але священики стверджують, що юридичних підстав для виселення немає.

Related video

До 29 березня релігійна громада Української православної церкви (Московського патріархату) зобов’язана покинути Києво-Печерську Лавру, чиї приміщення орендувала. Договір розірвали через порушення умов користування державним майном. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України (МКІП).

"Сьогодні, 10.03.2023 року, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" направив Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (Чоловічому монастирю) УПЦ попередження про розірвання Договору про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю", — йдеться у пості МКІП.

Релігійна організація має залишити усі приміщення, що орендувала в Лаврі. З 11 березня на території заповідника проводитимуть інвентаризацію майна та обстеження технічного стану будівель і споруд.

Голова МКІП Олександр Ткаченко пояснив, що договір розірвали через порушення УПЦ МП умов користування держмайном.

"Таке попередження обґрунтоване висновками Міжвідомчої робочої групи, яка під час своєї роботи встановила порушення Монастирем умов Договору щодо використання державного майна", — написав Ткаченко.

Документ, опублікований міністром культури Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

У міністерстві підтвердили позицію листом. Договір був укладений ще у 2013 році, УПЦ МП використовувала приміщення Лаври 10 років.

Реакція УПЦ МП

У своїх соцмережах церква відреагувала на попередження, назвавши лист з вимогою виселення "черговим ультиматумом". В УПЦ МП зазначили, що юридичні підстави для виставлення монахів з орендованих приміщень не вказали.

"Що ж до роботи згаданої у листі групи, то про зміст її висновків ніде не повідомлялося, а складалися вони, вочевидь, упереджено та з грубим порушенням юридичних норм. Тож, єдиною підставою для відселення монахів з православної святині є лише забаганка чиновників з Мінкульту, так само як це було і за радянської влади у 60-х роках минулого століття", — заявили в УПЦ МП.

У коментарі ВВС керівник інформаційно-просвітницького відділу митрополит Климент назвав рішення заповідника "провокацією". За його словами, рішення "не має нічого спільного з правовим полем української держави". Митрополит звинуватив чиновників у створенні сенсацій за межами законів.

Нагадаємо, лист про розірвання договору про використання Нижньої Лаври з 29.03 2023 року опублікували на офіційному сайті Лаври.

15 лютого Олександр Ткаченко повідомив, що Господарський суд Києва зобов'язав релігійну громаду УПЦ МП знести каплицю Десятинного чоловічого монастиря Пресвятої Богородиці, що розташована на території Національного музею історії України. Посадовець пояснив, що "храм-маф" був збудований незаконно.

Раніше, 2 грудня 2022 року, Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у структурі Православної церкви України.