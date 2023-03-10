Должны выехать со всех помещений: Минкульт подтвердил выселение УПЦ МП из Лавры (документ)

По словам министра Александра Ткаченко, договор с УПЦ МП расторгли из-за нарушения условий пользования госимуществом. Но священники утверждают, что юридических оснований для выселения нет.

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До 29 марта религиозное общество Украинской православной церкви (Московского патриархата) обязано покинуть Киево-Печерскую Лавру, чьи помещения арендовала. Договор был расторгнут из-за нарушения условий пользования государственным имуществом. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики (МКИП).

"Сегодня, 10.03.2023 года, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" направил Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (Мужскому монастырю) УПЦ предупреждение о расторжении Договора о бесплатном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью",— говорится в посту МКИП.

Религиозная организация должна покинуть все арендуемые в Лавре помещения. С 11 марта на территории заповедника будут производиться инвентаризация имущества и обследование технического состояния зданий и сооружений.

Глава МКИП Александр Ткаченко пояснил, что договор расторгли из-за нарушения УПЦ МП условий пользования госимуществом.

"Такое предупреждение обосновано выводами Межведомственной рабочей группы, которая во время своей работы установила нарушение Монастырем условий Договора по использованию государственного имущества", — написал Ткаченко.

Документ, опубликованный министром культуры Фото: Александр Ткаченко / Facebook

В министерстве подтвердили позицию письмом. Договор был заключен еще в 2013 году, УПЦ МП использовала помещения Лавры 10 лет.

Реакция УПЦ МП

В своих соцсетях церковь отреагировала на предупреждение, назвав письмо с требованием выселения "очередным ультиматумом". В УПЦ МП отметили, что юридические основания для выставления монахов из арендованных помещений не указали.

"Что же касается работы упомянутой в письме группы, то о содержании ее выводов нигде не сообщалось, а составлялись они, очевидно, предвзято и с грубым нарушением юридических норм. Поэтому, единственным основанием для выселения монахов из православной святыни является только прихоть чиновников из Минкульта, так же, как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века", — заявили в УПЦ МП.

В комментарии BBC руководитель информационно-просветительского отдела митрополит Климент назвал решение заповедника "провокацией". По его словам, решение "не имеет ничего общего с правовым полем украинского государства". Митрополит обвинил чиновников в создании сенсаций вне законов.

Напомним, письмо о расторжении договора об использовании Нижней Лавры с 29.03 2023 года было опубликовано на официальном сайте Лавры.

15 февраля Александр Ткаченко сообщил, что Хозяйственный суд Киева обязал религиозную общину УПЦ МП снести часовню Десятинного мужского монастыря Пресвятой Богородицы, расположенную на территории Национального музея истории Украины. Чиновник объяснил, что "храм-маф" был построен незаконно.

Ранее, 2 декабря 2022 года, Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в структуре Православной церкви Украины.