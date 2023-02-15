"Храм-киоск": суд обязал УПЦ МП снести церковь в Киеве на территории Нацмузея истории

Госучреждение много лет добивается сноса часовни Десятинного мужского монастыря на Пейзажной аллее. Хозяйственный суд наконец вынес решение.

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Хозяйственный суд Киева обязал религиозную общину Украинской православной церкви (Московского патриархата) снести часовню Десятинного мужского монастыря Пресвятой Богородицы на территории Национального музея истории Украины. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Суд обязал освободить участок Национального музея истории Украины от незаконно построенного "храма-мафа", — прокомментировал он.

Министр подчеркнул, что иск госучреждения удовлетворен. Суд постановил, что размещение сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию и нарушает украинский Земельный кодекс.

"Храм-киоск находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь", — написал Ткаченко.

Часовня на территории музея: хронология событий

Часовня УПЦ МП расположена в буферной зоне у фундамента Десятинной церкви и находится под охраной ЮНЕСКО, сообщает hromadske.

В 1998 году киевское землеуправление передало земельный участок в постоянное пользование Национальному музею истории Украины. Однако в 2004 году глава музея на тот момент Сергей Чайковский дал религиозной общине УПЦ (МП) разрешение на строительство часовни на этой площадке по адресу улица Владимирская, 2.

В 2006 год церковь установила на земле временный шатер, позже палатку переделали в деревянную часовню, не получив на это разрешительных документов.

В 2012 году религиозная община обратилась в суд, и тот признал за ней право собственности на здание, но не на землю.

В 2018 году активист Вячеслав Толпыга зарегистрировал петицию о сносе часовни на сайте Киевского горсовета, она набрала необходимое количество голосов. Депутаты рассмотрели электронное обращение и поддержали его, призвав мэра Виталия Кличко отреагировать, однако на ситуацию это не повлияло.

С 2020 года Национальный музей через суды добивается сноса часовни на Пейзажной аллее, ссылаясь на незаконность постройки. В феврале 2021 году столичный Хозсуд назначил судебную земельно-техническую экспертизу, которая должна была установить действительно ли часовня находится на территории музея.

В январе 2023 года суд провел подготовительное заседание по делу.

Напомним, 19 января Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, направленный на запрет деятельности в стране религиозных организаций с центром управления в России. Если соответствующий закон будет принят, то в Украине деятельность церквей, руководящий центр которых находится в стране-агрессоре, будет невозможна.