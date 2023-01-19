Законопроект уже в Раде: в Украине могут запретить УПЦ МП за связи с Россией

По словам представителя Кабмина в парламенте Тараса Мельничука, документ предполагает запрет деятельности религиозных организаций с центром управления в Москве.

Related video

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект, направленный на запрет деятельности в стране религиозных организаций с центром управления в России. Об этом у себя в Telegram-канале написал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

По его словам, законопроект №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности в Украине религиозных организаций" направлен на "обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защите национальных интересов".

Как отмечается, если соответствующий закон будет принят, то в Украине деятельность церквей, руководящий центр которых находится в стране-агрессоре, будет невозможна.

На сайте Верховной Рады текст документа пока не опубликован. Однако здесь указано, что инициатором законопроекта является премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Запрет церквей, связанных с РФ: хронология событий

1 декабря руководство Украины на заседании Совета национальной безопасности и обороны рассматривало риски деятельности Украинской православной церкви (Московского патриархата) на территории государства. В результате было принято решение о запрете российских церквей в Украине и аффилированных с ними организаций. В этот же день Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО.

Документ, в свою очередь, обязал Кабинет министров Украины подготовить соответствующий законопроект о запрете в стране церквей, управление которыми происходит в Российской Федерации.

Позже, 27 декабря, Конституционный суд Украины обязал УПЦ (МП) изменить свое название таким образом, чтобы оно указывало на принадлежность церкви к России.

Однако в УПЦ отказались от переименования, аргументировав это тем, что религиозный центр церкви находится в Киеве, а не в Москве.

По словам главы юридического отдела протоиерея Александра Бахова, любые попытки принудительно переименовать церковь увеличат случаи нарушения права на свободу совести и вероисповедания в Украине.

Напомним, в начале январе этого года Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия на территории объектов УПЦ (МП) в нескольких регионах страны, в ходе которых были выявлены библиотеки с пророссийской литературой, агитационные материалы запрещенных политсил и склады с имуществом ВС РФ. Обыски, в частности, проводились проводились в храмах в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях.