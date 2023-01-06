Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Реклама Медведчука и склады ВС РФ: СБУ показала, что выявила в храмах УПЦ МП (фото)

Обыски СБУ храмы церкви УПЦ МП пропаганда
СБУ проводит обыски в УПЦ МП

Обыски проводились сразу в четырех регионах Украины, по итогам которых секретарю одной из епархий было предъявлено подозрение.

Related video

Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на территории объектов УПЦ МП в нескольких областях Украины, в ходе которых были выявлены библиотеки с пророссийской литературой, агитационные материалы запрещенных политсил и склады с имуществом ВС РФ. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

Правоохранители отмечают, что контрразведывательные мероприятия проводились в объектах УПЦ МП в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях.

На территории нескольких храмов, как утверждают в СБУ, выявили библиотеки с антиукраинской литературой, агитационные материалы ОПЗЖ и объединения, которое возглавляет обвиняемый в госизмене Виктор Медведчук, а также склады с имуществом оккупационных войск.

Секретарю Кировоградской епархии УПЦ МП объявлено подозрение по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины — "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений", а на Днепропетровщине правоохранители предотвратили попытку вывоза прокремлевской литературы из местной епархии. На территории церкви оперативники СБУ остановили транспортное средство автомобиль, которое перевозило тираж брошюр запрещенной партии ОПЗЖ и других антиукраинских материалов.

В храме Святого праведного Иоанна Кронштадского в Херсонской области, по данным СБУ, были выявлены бывшие склады с имуществом ВС РФ. Захватчики обустроили объекты при содействии настоятеля протоиерея Анатолия Корнева, который, по мнению правоохранителей, наладил связь с руководством оккупационной администрации и поддерживал контакты с сотрудниками ФСБ. После контрнаступления ВСУ и освобождения Херсона подозреваемый выехал со своими кураторами на левый берег Днепра.

По итогам обысков в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря, расположенного в Ровенской области, были выявлены пропагандистские материалы общественного объединения, которое возглавляет обвиняемый в госизмене Виктор Медведчук.

Обыски СБУ храмы церкви УПЦ МП пропаганда Fullscreen
СБУ выявила российские флаги и склады оккупантов в храмах УПЦ МП
Обыски СБУ храмы церкви УПЦ МП пропаганда Fullscreen
СБУ выявила российские флаги и склады оккупантов в храмах УПЦ МП
Обыски СБУ храмы церкви УПЦ МП пропаганда Fullscreen
СБУ выявила российские флаги и склады оккупантов в храмах УПЦ МП
Обыски СБУ храмы церкви УПЦ МП пропаганда Fullscreen
СБУ выявила российские флаги и склады оккупантов в храмах УПЦ МП
Обыски СБУ храмы церкви УПЦ МП пропаганда Fullscreen
СБУ выявила российские флаги и склады оккупантов в храмах УПЦ МП
Обыски СБУ храмы церкви УПЦ МП пропаганда Fullscreen
СБУ выявила российские флаги и склады оккупантов в храмах УПЦ МП
Обыски СБУ храмы церкви УПЦ МП пропаганда Fullscreen
СБУ выявила российские флаги и склады оккупантов в храмах УПЦ МП
Обыски СБУ храмы церкви УПЦ МП пропаганда Fullscreen
СБУ выявила российские флаги и склады оккупантов в храмах УПЦ МП
Обыски СБУ храмы церкви УПЦ МП пропаганда
Обыски СБУ храмы церкви УПЦ МП пропаганда
Обыски СБУ храмы церкви УПЦ МП пропаганда
Обыски СБУ храмы церкви УПЦ МП пропаганда
Обыски СБУ храмы церкви УПЦ МП пропаганда
Обыски СБУ храмы церкви УПЦ МП пропаганда
Обыски СБУ храмы церкви УПЦ МП пропаганда
Обыски СБУ храмы церкви УПЦ МП пропаганда

Отметим, что в начале декабря СБУ проводила контрразведывательные мероприятия в храмах УПЦ МП в Харьковской области. Так, при посещении нескольких объектов местной епархии правоохранители выявили российские сухпайки, большое количество валюты и монаха, имеющего паспорт страны-агрессора.

Также сообщалось, что в декабре СБУ разоблачила диакона УПЦ МП, который агитировал за "присоединение" Запорожья к РФ.