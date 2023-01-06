Реклама Медведчука и склады ВС РФ: СБУ показала, что выявила в храмах УПЦ МП (фото)

Обыски проводились сразу в четырех регионах Украины, по итогам которых секретарю одной из епархий было предъявлено подозрение.

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Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на территории объектов УПЦ МП в нескольких областях Украины, в ходе которых были выявлены библиотеки с пророссийской литературой, агитационные материалы запрещенных политсил и склады с имуществом ВС РФ. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

Правоохранители отмечают, что контрразведывательные мероприятия проводились в объектах УПЦ МП в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях.

На территории нескольких храмов, как утверждают в СБУ, выявили библиотеки с антиукраинской литературой, агитационные материалы ОПЗЖ и объединения, которое возглавляет обвиняемый в госизмене Виктор Медведчук, а также склады с имуществом оккупационных войск.

Секретарю Кировоградской епархии УПЦ МП объявлено подозрение по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины — "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений", а на Днепропетровщине правоохранители предотвратили попытку вывоза прокремлевской литературы из местной епархии. На территории церкви оперативники СБУ остановили транспортное средство автомобиль, которое перевозило тираж брошюр запрещенной партии ОПЗЖ и других антиукраинских материалов.

В храме Святого праведного Иоанна Кронштадского в Херсонской области, по данным СБУ, были выявлены бывшие склады с имуществом ВС РФ. Захватчики обустроили объекты при содействии настоятеля протоиерея Анатолия Корнева, который, по мнению правоохранителей, наладил связь с руководством оккупационной администрации и поддерживал контакты с сотрудниками ФСБ. После контрнаступления ВСУ и освобождения Херсона подозреваемый выехал со своими кураторами на левый берег Днепра.

По итогам обысков в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря, расположенного в Ровенской области, были выявлены пропагандистские материалы общественного объединения, которое возглавляет обвиняемый в госизмене Виктор Медведчук.

[ + – ] СБУ выявила российские флаги и склады оккупантов в храмах УПЦ МП [ + – ] СБУ выявила российские флаги и склады оккупантов в храмах УПЦ МП [ + – ] СБУ выявила российские флаги и склады оккупантов в храмах УПЦ МП [ + – ] СБУ выявила российские флаги и склады оккупантов в храмах УПЦ МП [ + – ] СБУ выявила российские флаги и склады оккупантов в храмах УПЦ МП [ + – ] СБУ выявила российские флаги и склады оккупантов в храмах УПЦ МП [ + – ] СБУ выявила российские флаги и склады оккупантов в храмах УПЦ МП [ + – ] СБУ выявила российские флаги и склады оккупантов в храмах УПЦ МП

Отметим, что в начале декабря СБУ проводила контрразведывательные мероприятия в храмах УПЦ МП в Харьковской области. Так, при посещении нескольких объектов местной епархии правоохранители выявили российские сухпайки, большое количество валюты и монаха, имеющего паспорт страны-агрессора.

Также сообщалось, что в декабре СБУ разоблачила диакона УПЦ МП, который агитировал за "присоединение" Запорожья к РФ.