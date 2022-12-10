СБУ разоблачила диакона УПЦ МП, который агитировал за "присоединение" Запорожья к РФ

По информации правоохранителей, диакон подвергал сомнению суверенитет Украины и распространял во "Вконтакте" призывы к участию в фейковом "референдуме".

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Служба безопасности Украины разоблачила очередного священнослужителя УПЦ МП, который поддерживал аннексию Запорожской области. Об этом сообщают в ведомстве.

Для этого он пользовался профилем в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте", и от своего имени репостил призывы прокремлевских блогеров в поддержку фейкового референдума.

Он комментировал российские публикации и агитировал людей приходить на избирательные участки и голосовать в пользу страны-агрессора.

А в своих постах и комментариях он также отрицал существование украинского народа как такового, украинского языка и украинской культуры.

Диакон подвергал сомнению государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Для своих постов он брал посты из известных российских пропагандистских пабликов, например "Русской весны".

Инициированная СБУ независимая экспертиза опубликованных материалов подтвердила подрывную деятельность священнослужителя. К нему пришли с обыском и обнаружили компьютерную технику с доказательствами его деятельности.

В настоящее время запорожскому диакону сообщено о подозрении по двум статьям:

ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 1 ст. 161 (преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной, религиозной розни) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступных действий против государственной безопасности Украины. Сотрудники СБУ работали при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры.

Напомним, с начала недели СБУ проводит обыски в храмах УПЦ МП. Так, сегодня, 10 декабря, процессуальные действия проводятся в 11 храмах и монастырях Харьковской области.

А накануне в Верховной Раде Комитет гуманитарной политики на своем заседании рекомендовал к рассмотрению законопроект, запрещающий деятельность УПЦ МП в Украине. По словам авторов законопроекта, в условиях российско-украинской войны деятельность УПЦ МП имеет не религиозный, а политический характер и связана с распространением идеологии "русского мира".