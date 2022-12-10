СБУ пришла с обысками в 14 храмов УПЦ МП в Харьковской области (фото)
Спикер управления СБУ в регионе Владислав Абдула рассказал, что контрразведывательные мероприятия проводят для исключения религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов
С утра 10 декабря в храмах Украинской православной церкви московского патриархата Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия. Об этом сообщил спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Он рассказал, что речь идет о 13 храмах Харьковской и 1 соборе Изюмской епархий:
- Свято-Покровский мужской монастырь;
- Свято-Благовещенский кафедральный собор;
- Свято-Казанский храм;
- Храм иконы "Согласие погибших";
- Свято-Успенский храм;
- Свято-Петро-Павловский храм;
- Свято-Николаевский храм;
- Свято-Валентиновский храм;
- Ольгинский храм;
- Храм царицы Тамары;
- Свято-Архангело-Михайловский храм;
- Храм Георгия Победоносца;
- Свято-Владимирский храм;
- Свято-Вознесенский кафедральный собор.
Абдула уточнил, что обыски в храмах проводятся совместно с Национальной гвардией и Государственной пограничной службой Украины. Они проходят в рамках противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в нашей стране.
"Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", — сказано в сообщении.
Спикер также рассказал, что силовики совместно с представителями церквей проводят осмотр территорий и помещений для выявления людей, которые могут быть причастны к противоправным действиям во вред суверенитету Украины. Также сотрудники украинских спецслужб ищут запрещенные предметы.
Напомним, 9 декабря нардеп Ярослав Железняк рассказал, что в комитете ВР поддержали законопроект, который запрещает УПЦ МП в Украине. Авторы документа считают, что деятельность УПЦ МП связанна с распространением идеологии "русского мира".
8 декабря в СБУ рассказали, что по итогам обысков в храмах УПЦ МП в 4 областях силовики нашли украденные иконы, российские паспорта и экземпляры пропагандистских российских СМИ и литературы.