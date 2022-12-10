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Украина

СБУ пришла с обысками в 14 храмов УПЦ МП в Харьковской области (фото)

Обыски СБУ в храмах УПЦ МП
Фото: СБУ | Обыски СБУ в одном из храмов УПЦ МП в Харьковской области

Спикер управления СБУ в регионе Владислав Абдула рассказал, что контрразведывательные мероприятия проводят для исключения религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов

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С утра 10 декабря в храмах Украинской православной церкви московского патриархата Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия. Об этом сообщил спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Он рассказал, что речь идет о 13 храмах Харьковской и 1 соборе Изюмской епархий:

  • Свято-Покровский мужской монастырь;
  • Свято-Благовещенский кафедральный собор;
  • Свято-Казанский храм;
  • Храм иконы "Согласие погибших";
  • Свято-Успенский храм;
  • Свято-Петро-Павловский храм;
  • Свято-Николаевский храм;
  • Свято-Валентиновский храм;
  • Ольгинский храм;
  • Храм царицы Тамары;
  • Свято-Архангело-Михайловский храм;
  • Храм Георгия Победоносца;
  • Свято-Владимирский храм;
  • Свято-Вознесенский кафедральный собор.

Абдула уточнил, что обыски в храмах проводятся совместно с Национальной гвардией и Государственной пограничной службой Украины. Они проходят в рамках противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в нашей стране.

"Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", — сказано в сообщении.

Спикер также рассказал, что силовики совместно с представителями церквей проводят осмотр территорий и помещений для выявления людей, которые могут быть причастны к противоправным действиям во вред суверенитету Украины. Также сотрудники украинских спецслужб ищут запрещенные предметы.

Напомним, 9 декабря нардеп Ярослав Железняк рассказал, что в комитете ВР поддержали законопроект, который запрещает УПЦ МП в Украине. Авторы документа считают, что деятельность УПЦ МП связанна с распространением идеологии "русского мира".

8 декабря в СБУ рассказали, что по итогам обысков в храмах УПЦ МП в 4 областях силовики нашли украденные иконы, российские паспорта и экземпляры пропагандистских российских СМИ и литературы.