СБУ пришла с обысками в 14 храмов УПЦ МП в Харьковской области (фото)

Спикер управления СБУ в регионе Владислав Абдула рассказал, что контрразведывательные мероприятия проводят для исключения религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов

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С утра 10 декабря в храмах Украинской православной церкви московского патриархата Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия. Об этом сообщил спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Он рассказал, что речь идет о 13 храмах Харьковской и 1 соборе Изюмской епархий:

Свято-Покровский мужской монастырь;

Свято-Благовещенский кафедральный собор;

Свято-Казанский храм;

Храм иконы "Согласие погибших";

Свято-Успенский храм;

Свято-Петро-Павловский храм;

Свято-Николаевский храм;

Свято-Валентиновский храм;

Ольгинский храм;

Храм царицы Тамары;

Свято-Архангело-Михайловский храм;

Храм Георгия Победоносца;

Свято-Владимирский храм;

Свято-Вознесенский кафедральный собор.

Абдула уточнил, что обыски в храмах проводятся совместно с Национальной гвардией и Государственной пограничной службой Украины. Они проходят в рамках противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в нашей стране.

"Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", — сказано в сообщении.

Спикер также рассказал, что силовики совместно с представителями церквей проводят осмотр территорий и помещений для выявления людей, которые могут быть причастны к противоправным действиям во вред суверенитету Украины. Также сотрудники украинских спецслужб ищут запрещенные предметы.

Напомним, 9 декабря нардеп Ярослав Железняк рассказал, что в комитете ВР поддержали законопроект, который запрещает УПЦ МП в Украине. Авторы документа считают, что деятельность УПЦ МП связанна с распространением идеологии "русского мира".

8 декабря в СБУ рассказали, что по итогам обысков в храмах УПЦ МП в 4 областях силовики нашли украденные иконы, российские паспорта и экземпляры пропагандистских российских СМИ и литературы.