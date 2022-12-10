СБУ прийшла з обшуками в 14 храмів УПЦ МП у Харківській області (фото)

Спікер управління СБУ в регіоні Владислав Абдула розповів, що контррозвідувальні заходи проводять для виключення релігійних громад як осередку "російського світу" та захисту населення від провокацій і терористичних актів.

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Зранку 10 грудня у храмах Української православної церкви московського патріархату Харківської області співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні заходи. Про це повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Він розповів, що йдеться про 13 храмів Харківської і 1 собор Ізюмської єпархій:

Свято-Покровський чоловічий монастир;

Свято-Благовіщенський кафедральний собор;

Свято-Казанський храм;

Храм ікони "Згода загиблих";

Свято-Успенський храм;

Свято-Петро-Павлівський храм;

Свято-Миколаївський храм;

Свято-Валентинівський храм;

Ольгинський храм;

Храм цариці Тамари;

Свято-Архангело-Михайлівський храм;

Храм Георгія Побідоносця;

Свято-Володимирський храм;

Свято-Вознесенський кафедральний собор.

Абдула уточнив, що обшуки в храмах проводяться спільно з Національною гвардією та Державною прикордонною службою України. Вони відбуваються у межах протидії підривної діяльності російських спецслужб нашій країні.

"Враховуючи збройну агресію Росії, ці заходи проводяться для виключення використання релігійних громад як осередку "російського світу" та захисту населення від провокацій і терористичних актів", — сказано в повідомленні.

Спікер також розповів, що силовики спільно з представниками церков проводять огляд територій і приміщень для виявлення людей, які можуть бути причетні до протиправних дій на шкоду суверенітету України. Також співробітники українських спецслужб шукають заборонені предмети.

Нагадаємо, 9 грудня нардеп Ярослав Железняк розповів, що у комітеті ВР підтримали законопроєкт, який забороняє УПЦ МП в Україні. Автори документа вважають, що діяльність УПЦ МП пов'язана із поширенням ідеології "російського світу".

8 грудня в СБУ розповіли, що за підсумками обшуків у храмах УПЦ МП у 4 областях силовики знайшли вкрадені ікони, російські паспорти й екземпляри пропагандистських російських ЗМІ та літератури.