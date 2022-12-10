СБУ прийшла з обшуками в 14 храмів УПЦ МП у Харківській області (фото)
Спікер управління СБУ в регіоні Владислав Абдула розповів, що контррозвідувальні заходи проводять для виключення релігійних громад як осередку "російського світу" та захисту населення від провокацій і терористичних актів.
Зранку 10 грудня у храмах Української православної церкви московського патріархату Харківської області співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні заходи. Про це повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Він розповів, що йдеться про 13 храмів Харківської і 1 собор Ізюмської єпархій:
- Свято-Покровський чоловічий монастир;
- Свято-Благовіщенський кафедральний собор;
- Свято-Казанський храм;
- Храм ікони "Згода загиблих";
- Свято-Успенський храм;
- Свято-Петро-Павлівський храм;
- Свято-Миколаївський храм;
- Свято-Валентинівський храм;
- Ольгинський храм;
- Храм цариці Тамари;
- Свято-Архангело-Михайлівський храм;
- Храм Георгія Побідоносця;
- Свято-Володимирський храм;
- Свято-Вознесенський кафедральний собор.
Абдула уточнив, що обшуки в храмах проводяться спільно з Національною гвардією та Державною прикордонною службою України. Вони відбуваються у межах протидії підривної діяльності російських спецслужб нашій країні.
"Враховуючи збройну агресію Росії, ці заходи проводяться для виключення використання релігійних громад як осередку "російського світу" та захисту населення від провокацій і терористичних актів", — сказано в повідомленні.
Спікер також розповів, що силовики спільно з представниками церков проводять огляд територій і приміщень для виявлення людей, які можуть бути причетні до протиправних дій на шкоду суверенітету України. Також співробітники українських спецслужб шукають заборонені предмети.
Нагадаємо, 9 грудня нардеп Ярослав Железняк розповів, що у комітеті ВР підтримали законопроєкт, який забороняє УПЦ МП в Україні. Автори документа вважають, що діяльність УПЦ МП пов'язана із поширенням ідеології "російського світу".
8 грудня в СБУ розповіли, що за підсумками обшуків у храмах УПЦ МП у 4 областях силовики знайшли вкрадені ікони, російські паспорти й екземпляри пропагандистських російських ЗМІ та літератури.