У комітеті Ради підтримали законопроєкт, який забороняє УПЦ МП в Україні, — нардеп

За словами авторів документа, в умовах російсько-української війни діяльність УПЦ МП має не релігійний, а політичний характер і пов'язана із поширенням ідеології "російського світу".

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Комітет гуманітарної політики на своєму засіданні у п'ятницю, 9 грудня, рекомендував до розгляду законопроєкт, який забороняє діяльність УПЦ МП в Україні. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

Йдеться про проєкт закону № 8221 "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій". На час написання новини інформації про схвалення ініціативи комітетом не було.

У парламенті його зареєстрували 23 листопада.

Авторами законопроєкту виступив колектив нардепів, серед яких Ірина Геращенко, Ахтем Чийгоз, Володимир В'ятрович, Володимир Ар'єв, Ніна Южаніна, Олексій Гончаренко, Василь Мокан, Яна Зінкевич та інші.

За словами авторів документа, в умовах російсько-української війни діяльність УПЦ МП має не релігійний, а політичний характер і пов'язана із поширенням ідеології "російського світу".

"Діяльність РПЦ на території нашої держави спрямована на підтримку збройної агресії РФ проти нашої держави, реалізацію геноцидної політики Росії, депортації українців, а не на задоволення релігійних потреб громадян України. РПЦ не відокремлена від російської держави, а її керівництво перебуває у тісній взаємодії з органами державної влади та спецслужб, зокрема ФСБ РФ", — йдеться в тексті документа.

У зв'язку з цим українські парламентарі пропонують ухвалити закон, який забороняв би діяльність на території України Російської православної церкви.

Крім того, всі правочини пов'язані з використанням майна (оренди, найму, лізингу тощо), термін дії яких не минув, укладені між резидентами України з відповідною забороненою іноземною релігійною організацією, а також з юридичними особами припиняються достроково.

Нагадаємо, на кілька днів раніше президент України Зеленський схвалив рішення РНБО про заборону УПЦ МП в Україні. Згідно з президентським указом, Верховна Рада має отримати законопроєкт про неможливість роботи духовних організацій, пов'язаних із центрами впливу з Росії. СБУ активніше вираховуватиме російських диверсантів у релігійному середовищі.

Фокус також писав, що засідання РНБО, на якому влада розглядала проблему небезпеки для України від УПЦ МП, відбулося 1 грудня. Санкційні списки з порушниками обіцяли подати пізніше.