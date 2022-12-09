В комитете Рады поддержали законопроект, запрещающий УПЦ МП в Украине, — нардеп

По словам авторов документа, в условиях российско-украинской войны деятельность УПЦ МП имеет не религиозный, а политический характер и связанна с распространением идеологии "русского мира".

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Комитет гуманитарной политики на своем заседании в пятницу, 9 декабря, рекомендовал к рассмотрению законопроект, запрещающий деятельность УПЦ МП в Украине. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале.

Речь идет о проекте закона № 8221 "Об обеспечение укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций". На момент написания новости информации об одобрении инициативы комитетом не было.

В парламенте его зарегистрировали 23 ноября.

Авторами законопроекта выступил коллектив нардепов, среди которых — Ирина Геращенко, Ахтем Чийгоз, Владимир Вятрович, Владимир Арьев, Нина Южанина, Алексей Гончаренко, Василий Мокан, яна Зинкевич и другие.

По словам авторов документа, в условиях российско-украинской войны деятельность УПЦ МП имеет не религиозный, а политический характер и связанна с распространением идеологии "русского мира".

"Деятельность РПЦ на территории нашего государства направлена на поддержку вооруженной агрессии РФ против нашего государства, реализацию геноцидной политики России, депортации украинцев, а не на удовлетворение религиозных потребностей граждан Украины. РПЦ не отделена от российского государства, а ее руководство находится в тесном взаимодействии с органами государственной власти и спецслужбами, в частности ФСБ РФ", — говорится в тексте документа.

В связи с этим украинские парламентарии предлагают принять закон, который бы запрещал деятельность на территории Украины Российской православной церкви.

Кроме того, все сделки связаны с использованием имущества (аренды, найма, лизинга и т.п.), срок действия которых не истек, заключенные между резидентами Украины с соответствующей запрещенной иностранной религиозной организацией, а также с юридическими лицами, прекращаются досрочно.

Напомним, несколькими днями ранее президент Украины Зеленский одобрил решение СНБО о запрете УПЦ МП в Украине. Согласно президентскому указу, Верховная Рада должна получить законопроект о невозможности работы духовных организаций, связанных с центрами влияния из России. СБУ будет активнее вычислять российских диверсантов в религиозной среде.

Фокус также писал, что заседание СНБО, на котором власти рассматривали проблему опасности для Украины от УПЦ МП прошло 1 декабря. Санкционные списки с нарушителями обещали представить позже.