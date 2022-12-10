СБУ викрила диякона УПЦ МП, який агітував за "приєднання" Запоріжжя до РФ

За інформацією правоохоронців, диякон ставив під сумнів суверенітет України і поширював у "Вконтакте" заклики до участі у фейковому "референдумі".

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Служба безпеки України викрила чергового священнослужителя УПЦ МП, який підтримував анексію Запорізької області. Про це повідомляють у відомстві.

Для цього він користувався профілем у забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте", і від свого імені репостив заклики прокремлівських блогерів на підтримку фейкового референдуму.

Він коментував російські публікації та агітував людей приходити на виборчі дільниці та голосувати на користь країни-агресора.

А у своїх дописах і коментарях він також заперечував існування українського народу як такого, української мови й української культури.

Диякон ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. Для своїх дописів він брав дописи з відомих російських пропагандистських пабліків, наприклад "Русской весны".

Ініційована СБУ незалежна експертиза опублікованих матеріалів підтвердила підривну діяльність священнослужителя. До нього прийшли з обшуком і знайшли комп'ютерну техніку з доказами його діяльності.

Наразі запорізькому диякону повідомлено про підозру за двома статтями:

ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);

ч. 1 ст. 161 (навмисні дії, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Продовжується досудове розслідування щодо встановлення всіх обставин злочинних дій проти державної безпеки України. Співробітники СБУ працювали за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

Нагадаємо, з початку тижня СБУ проводить обшуки в храмах УПЦ МП. Так, сьогодні, 10 грудня, процесуальні дії проводяться у 11 храмах і монастирях Харківської області.

Напередодні у Верховній Раді Комітет гуманітарної політики на своєму засіданні рекомендував до розгляду законопроєкт, який забороняє діяльність УПЦ МП в Україні. За словами авторів законопроєкту, в умовах російсько-української війни діяльність УПЦ МП має не релігійний, а політичний характер і пов'язана з поширенням ідеології "російського світу".