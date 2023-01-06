Реклама Медведчука та склади ЗС РФ: СБУ показала, що виявила у храмах УПЦ МП (фото)

Обшуки проводилися одразу в чотирьох регіонах України, за підсумками яких секретареві однієї з єпархій пред'явили підозру.

Related video

Служба безпеки завершила контррозвідувальні заходи на території об'єктів УПЦ МП у кількох областях України, під час яких виявили бібліотеки з проросійською літературою, агітаційні матеріали заборонених політсил та склади з майном ЗС РФ. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Правоохоронці зазначають, що контррозвідувальні заходи проводились в об'єктах УПЦ МП у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Рівненській областях.

На території кількох храмів, як стверджують у СБУ, виявили бібліотеки з антиукраїнською літературою, агітаційні матеріали ОПЗЖ та об'єднання, яке очолює обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук, а також склади з майном окупаційних військ.

Секретарю Кіровоградської єпархії УПЦ МП оголошено підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України — "Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності та релігійних переконань", а на Дніпровщині правоохоронці запобігли спробі вивезення прокремлівської літератури з місцевої єпархії. На території церкви оперативники СБУ зупинили автомобіль, який перевозив тираж брошур забороненої партії ОПЗЖ та інших антиукраїнських матеріалів.

У храмі Святого праведного Івана Кронштадського в Херсонській області, за даними СБУ, виявили колишні склади з майном ЗС РФ. Загарбники облаштували об'єкти за сприяння настоятеля протоієрея Анатолія Корнєва, який, на думку правоохоронців, налагодив зв'язок із керівництвом окупаційної адміністрації та підтримував контакти зі співробітниками ФСБ. Після контрнаступу ЗСУ та звільнення Херсона підозрюваний виїхав зі своїми кураторами на лівий берег Дніпра.

За підсумками обшуків у приміщеннях Свято-Троїцького Межирицького монастиря, розташованого на Рівненщині, виявили пропагандистські матеріали громадського об'єднання, яке очолює обвинувачений у держзраді Віктор Медведчук.

[ + – ] СБУ виявила російські прапори та склади окупантів у храмах УПЦ МП [ + – ] СБУ виявила російські прапори та склади окупантів у храмах УПЦ МП [ + – ] СБУ виявила російські прапори та склади окупантів у храмах УПЦ МП [ + – ] СБУ виявила російські прапори та склади окупантів у храмах УПЦ МП [ + – ] СБУ виявила російські прапори та склади окупантів у храмах УПЦ МП [ + – ] СБУ виявила російські прапори та склади окупантів у храмах УПЦ МП [ + – ] СБУ виявила російські прапори та склади окупантів у храмах УПЦ МП [ + – ] СБУ виявила російські прапори та склади окупантів у храмах УПЦ МП

Зазначимо, що на початку грудня СБУ проводила контррозвідувальні заходи у храмах УПЦ МП у Харківській області. Так, під час відвідування кількох об'єктів місцевої єпархії правоохоронці виявили російські сухпайки, велику кількість валюти та ченця, який має паспорт країни-агресора.

Також повідомлялося, що у грудні СБУ викрила диякона УПЦ МП, який агітував за "приєднання" Запоріжжя до РФ.