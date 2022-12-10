Деньги и российские сухпайки: сотрудники СБУ посетили Харьковскую епархию УПЦ МП (фото)

В ходе обыска правоохранители обнаружили библиотеки с прокремлевской литературой и даже монаха с российским паспортом.

Related video

В субботу, 10 декабря, работники Службы безопасности Украины провели обыски в Харьковской епархии УПЦ МП, в результате чего обнаружили российские сухпайки и большое количество валюты. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

"На территории епархии обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, материалы, которые восхваляют страну-агрессора, и большое количество налички в разной валюте, включая российские рубли", — говорится в сообщении.

Кроме того, в СБУ рассказали – удалось найти сухпайки российских военных и даже монаха с паспортом РФ. Сейчас последнего проверяют на возможное причастие к преступной деятельности.

"Все изъятые материалы были направлены на экспертизу…" – резюмировали правоохранители.

Напомним, сегодня СБУ пришла с обысками в 14 храмов УПЦ МП в Харьковской области. По словам спикера Управления СБУ в регионе Владислава Абдулы, речь шла о 13 храмах и одном соборе.

Фокус также рассказывал, что в комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной политики поддержали законопроект, запрещающий деятельность церкви Московского патриархата в Украине.

Кроме того, недавно прошли обыски в храмах УПЦ в 4 областях Украины. Там правоохранители также нашли паспорта РФ, пропагандистскую литературу и СМИ, а также украденные иконы.