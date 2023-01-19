Законопроєкт уже в Раді: в Україні можуть заборонити УПЦ МП через зв'язок із Росією

За словами представника Кабміну в парламенті Тараса Мельничука, документ передбачає заборону діяльності релігійних організацій із центром управління в Москві.

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Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, спрямований на заборону діяльності в країні релігійних організацій із центром управління і Росії. Про це у себе в Telegram-каналі написав представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

За його словами, законопроєкт №8371 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" спрямований на "забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів".

Як зазначається, якщо відповідний закон буде ухвалено, то в Україні діяльність церков, керівний центр яких розташований у країні-агресорі, буде неможливою.

На сайті Верховної Ради тексту документа поки що не опубліковано. Однак тут вказано, що ініціатором законопроєкту є прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль.

Заборона церков, пов'язаних із РФ: хронологія подій

1 грудня керівництво України на засіданні Ради національної безпеки та оборони розглядало ризики діяльності Української православної церкви (Московського патріархату) на території держави. У результаті було ухвалено рішення про заборону російських церков в Україні й афілійованих із ними організацій. Цього ж дня Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО.

Документ, зі свого боку, зобов'язав Кабінет Міністрів України підготувати відповідний законопроєкт про заборону в країні церков, управління якими відбувається в Російській Федерації.

Пізніше, 27 грудня, Конституційний суд України зобов'язав УПЦ (МП) змінити свою назву так, щоб вона вказувала на належність церкви до Росії.

Однак в УПЦ відмовилися від перейменування, аргументувавши це тим, що релігійний центр церкви розташований у Києві, а не в Москві.

За словами голови юридичного відділу протоієрея Олександра Бахова, будь-які спроби примусово перейменувати церкву збільшать випадки порушення права на свободу совісті й віросповідання в Україні.

Нагадаємо, на початку січня цього року Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на території об'єктів УПЦ (МП) у кількох регіонах країни, у ході яких було виявлено бібліотеки з проросійською літературою, агітаційні матеріали заборонених політсил і склади з майном ЗС РФ. Обшуки, зокрема, проводилися в храмах у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Рівненській областях.