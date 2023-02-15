"Храм-кіоск": суд зобов'язав УПЦ МП знести церкву у Києві на території Нацмузею історії

Держустанова багато років домагається знесення каплиці Десятинного чоловічого монастиря на Пейзажній алеї. Господарський суд нарешті прийняв рішення.

Related video

Господарський суд Києва зобов'язав релігійну громаду Української православної церкви (Московського патріархату) знести каплицю Десятинного чоловічого монастиря Пресвятої Богородиці на території Національного музею історії України. Про це в середу, 15 лютого, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

"Суд зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України від незаконно збудованого "храму-мафу"", — прокоментував він.

Міністр наголосив, що позов держустанови задоволений. Суд ухвалив, що розміщення споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню та порушує український Земельний кодекс.

"Храм-кіоск" знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква"", — написав Ткаченко.

Каплиця на території музею: хронологія подій

Каплиця УПЦ МП розташована у буферній зоні біля фундаменту Десятинної церкви та знаходиться під охороною ЮНЕСКО, повідомляє hromadske.

1998 року київське землеуправління передало земельну ділянку у постійне користування Національному музею історії України. Проте у 2004 році голова музею на той момент Сергій Чайковський надав релігійній громаді УПЦ (МП) дозвіл на будівництво каплиці на цьому майданчику за адресою вулиця Володимирська, 2.

2006 року церква встановила на землі тимчасовий намет, пізніше намет переробили на дерев'яну каплицю, не отримавши на це дозвільних документів.

У 2012 році релігійна громада звернулася до суду, і той визнав право власності на будівлю, але не на землю.

2018 року активіст В'ячеслав Толпига зареєстрував петицію про знесення каплиці на сайті Київської міськради, вона набрала необхідну кількість голосів. Депутати розглянули електронне звернення та підтримали його, закликавши мера Віталія Кличка відреагувати, проте на ситуацію це не вплинуло.

З 2020 року Національний музей через суди домагається знесення каплиці на Пейзажній алеї, посилаючись на незаконність будівництва. У лютому 2021 року столичний Госпсуд призначив судову земельно-технічну експертизу, яка мала встановити чи справді каплиця знаходиться на території музею.

У січні 2023 року суд провів підготовче засідання у справі.

Нагадаємо, 19 січня Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект, спрямований на заборону діяльності в країні релігійних організацій із центром управління у Росії. Якщо відповідний закон буде ухвалено, то в Україні діяльність церков, керівний центр яких знаходиться в країні-агресорі, буде неможливою.