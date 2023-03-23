Ченці не будуть виселятися з Києво-Печерської лаври, – митрополит Павло (відео)

Представник УПЦ МП назвав Православну церкву України "політичною партією" та нагадав вірянам про "їхній обов’язок захищати святиню".

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Припинення договору оренди не вплине на рішення ченців Києво-Печерської лаври, які відмовилися залишати її з будь-якої причини. Митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) про це повідомив 22 березня на YouTube-каналі лаври.

Він зазначив, що ченцям дали час на виселення до 29 березня. Вони відмовилися, оскільки вважають, що за 35 років зуміли упорядкувати життя обителі та паломників. У священнослужителів наче немає необхідної локації для діяльності.

"Немає місця, куди це все (пральня, кухні) вивезти, а ми не маємо наміру щось залишати", – заявив представник Московського патріархату.

Митрополит УПЦ МП звернувся до вірян із закликом "захищати святиню". він назвав це їхнім святим обов'язком. Павло наголосив на тому, що ченці проти політичних партій, як створені державою, а також не мають наміру підтримувати чиїсь угоди.

"Ми всі проти політичної партії, яка створена державою для чиїхось угод – ПЦУ (Православна церква України). Ми не перейдемо – я думаю, що більшість. Тому не варто так трудитися ворогові, обурюючи уми і серця людини", – додав він.

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" 10 березня оголосив звернення щодо розірвання договору оренди з Українською православною церквою (Московського патріархату). Дія угоди завершується з 29 березня 2023 року.

Нагадаємо, 20 березня священникам УПЦ МП обмежили доступ до печер і храмів Києво-Печерської лаври. Мінкульт у листі попередив щодо обмежень, які стосуються ченців. Відповідна комісія розпочала роботу стосовно встановлення рівня збереження "музейних експонатів", тобто мощей преподобних та інших святинь.

Як відомо, 7 січня предстанвики ПЦУ вперше провели богослужіння в Києво-Печерській Лаврі. Літургія на чолі з митрополитом Епіфанієм відбулася в Успенському соборі. У приміщенні будівлі Успенського собору зібралася велика кількість вірян, які вітали церемонію на честь Різдва Христового.