Монахи не будут выселяться из Киево-Печерской лавры, – митрополит Павел (видео)

Представитель УПЦ МП назвал Православную церковь Украины "политической партией" и напомнил верующим об "их обязанности защищать святыню".

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Прекращение договора аренды не повлияет на решение монахов Киево-Печерской лавры, отказавшихся покидать ее по какой-либо причине. Митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) об этом сообщил 22 марта на YouTube канале лавры.

Он отметил, что монахам дали время на выселение до 29 марта. Они отказались, поскольку считают, что за 35 лет сумели упорядочить жизнь обители и паломников. У священнослужителей якобы нет необходимой локации для деятельности.

"Нет места, куда это все (прачечная, кухни) вывезти, а мы не намерены что-то покидать", – заявил представитель Московского патриархата.

Митрополит УПЦ МП обратился к верующим с призывом "защищать святыню". Он назвал это их святой обязанностью. Павел отметил, что монахи против политических партий, как созданные государством, а также не намерены поддерживать чьи-то соглашения.

"Мы все против политической партии, созданной государством для чьих-то соглашений — ПЦУ (Православная церковь Украины). Мы не перейдем — я думаю, что большинство. Поэтому не стоит так трудиться врагу, возмущая умы и сердца человека", — добавил он.

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта объявил обращение о расторжении договора аренды с Украинской православной церковью (Московского патриархата). Действие соглашения истекает с 29 марта 2023 года.

Напомним, 20 марта священникам УПЦ МП ограничили доступ к пещерам и храмам Киево-Печерской лавры. Минкульт в письме предупредил об ограничениях, касающихся монахов. Соответствующая комиссия начала работу по установлению уровня сохранения "музейных экспонатов", то есть мощей преподобных и других святынь.

Как известно, 7 января представители ВЦУ впервые провели богослужение в Киево-Печерской Лавре. Литургия во главе с митрополитом Епифанием состоялась в Успенском соборе. В помещении здания Успенского собора собралось большое количество верующих, приветствовавших церемонию в честь Рождества Христова.