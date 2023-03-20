Священникам УПЦ МП ограничили доступ к пещерам и храмам Киево-Печерской лавры (видео)

Согласно заявлению представителей УПЦ МП, Минкульт в письме предупредил священнослужителей об ограничении доступа монахов к Крестовоздвиженскому, Аннозачатьевскому и храму в честь Собора всех преподобных Печерских.

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Священники УПЦ Московского патриархата не смогут беспрепятственно попасть в пещеры и некоторые храмы Киево-Печерской лавры, поскольку комиссия Министерства культуры Украины продолжает работу, направленную на возвращение имущества лавры в госсобственность. Об этом сообщается на YouTube-канале УПЦ МП.

Доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатьевскому храму и храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм) приостановлен. Такое заявление сделал глава информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

Представитель УПЦ МП — о запрете доступа монахов в Лавру

20 марта руководство национального заповедника "Киево-Печерская лавра" направило в адрес монастыря письмо, в котором сообщалось, что с 21 марта доступ к Ближним и Дальним пещерам прекращается из-за работы комиссии, которая устанавливает уровень сохранности "музейных экспонатов", то есть мощей преподобных и прочих святынь.

Напомним, что под Офисом президента собрались представители УПЦ МП. Члены Синода пытались добиться личной встречи с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения расторжения договора об аренде лавры.

Ранее Фокус сообщал, что секретарь СНБО Украины заявил, что его ведомство выступает против влияния церкви на государство. По словам Алексея Данилова, Украина не будет применять репрессивную практику в отношении монахов по примеру России. Вместе с тем спецслужбы РФ могут использовать это в своих интересах.