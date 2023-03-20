Под Офисом президента собрались представители УПЦ МП: что они требуют (видео)

Представители Синода УПЦ МП настаивают на личной встрече с главой государства Владимиром Зеленским, чтобы обсудить вопрос о расторжении договора об аренде Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

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В понедельник, 20 марта, у Офиса президента собрались представители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) с требованием, чтобы глава государства Владимир Зеленский выслушал их позицию касательно Киево-Печерской Лавры. Информация об этом появилась на официальной странице УПЦ МП в Фейсбуке.

"Члены Священного Синода Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием прибыли в Офис президента Украины с целью донести до руководства государства (свою, — ред.) позицию", — говорится в сообщении.

Главный вопрос, который хотят поднять священнослужители, — отказ от продления аренды Свято-Успенской Киево-Печерской лавры для представителей УПЦ МП.

Известно, что к монахам УПЦ уже вышел представитель президента, чтобы "забрать" обращение. Однако члены Синода настаивают на личной встрече с Владимиром Зеленским.

Выселение УПЦ МП с Киево-Печерской Лавры: что об этом известно

10 марта в Министерстве культуры и информационной политики Украины (МКИП) сообщили, что до 29 марта УПЦ МП должна покинуть все арендованные помещения Киево-Печерской Лавры. Отмечалось, что договор с религиозной организацией был расторгнут из-за нарушения ею условий пользования государственным имуществом.

13 марта монахи записали видеообращение, в котором заявили, что "никуда не уйдут". Также в церкви утверждали, что они получали угрозы о расправе.

Несколько позже, 15 марта, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объяснил, что монахам не запрещают переходить в Православную церковь Украины (ПЦУ). По его словам, таких насильственно выселять из Лавры не будут.

В пятницу, 17 марта, секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил выселение УПЦ МП из Кево-Печерской Лавры.

"Мы же не против церкви. Мы не против тех людей, которые имеют отношение к тем или иным религиозным процессам. Но мы против влияния на государство этих вещей. Вы не должны государству диктовать, вы не должны государство держать в заложниках", — сказал Данилов.

Он добавил, что Украина не будет действовать в традициях РФ и не станет применять физическую силу к монахам. Однако, по его словам, этим пользуется российская спецслужба.

Выселение из Киево-Печерской Лавры: какую позицию заняли представители УПЦ МП

Представители УПЦ МП считают, что они имеют законные основания оставаться на территории Киево-Печерской Лавры и проводить там религиозные обряды. Такую позицию они транслируют и свои прихожанам.

Так, журналисты "УП" пообщались с прихожанином одного из храмов Киево-Печерской Лавры, который назвался Василием.

Мужчина заявил, что Киево-Печерская Лавра является "собственностью Русской православной церкви". Главным аргументом в подтверждение этому он назвал то, что в 1917 году "большевики забрали эту собственность именно у Русской православной церкви".

Василий также назвал ПЦУ "сектой", созданной "политическими структурами с определенными целями".

Напомним, что 1 декабря 2022 года Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра была официально зарегистрирована в качестве монастыря в структуре Православной церкви Украины.

Также мы информировали о том, что 27 декабря Конституционный суд Украины заключил, что религиозные организации с центрами управления в России должны указать это в своем названии, однако в УПЦ МП заявили, что не будут менять свое название.