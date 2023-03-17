"Мы против влияния церкви на государство": Данилов объяснил выселение УПЦ МП из Лавры (видео)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет действовать в традициях РФ и не станет применять физическую силу к монахам. Однако, по его словам, этим пользуется российская спецслужба.

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Украина не против церкви, но против ее влияния на государство. В выселении УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры правительство руководствуется законодательством. Об этом сообщил журналистам "Радіо Свобода" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"То, что касается церкви — это старая история. Конечно, не будет никакого применения физической силы, насилия. Мы — не Российская Федерация", — заявил секретарь СНБО.

Он заверил, что Украина отталкивается от существующих нормативно-правовых актов. Однако, по словам должностного лица, этим пользуются представители вражеской ФСБ.

"Мы же не против церкви. Мы не против тех людей, которые имеют отношение к тем или иным религиозным процессам. Но мы против влияния на государство этих вещей. Вы не должны государству диктовать, вы не должны государство держать в заложниках", — подчеркнул Данилов.

Интервью Алексея Данилова медиа "Радио Свобода" (об УПЦ МП — с 26:24)

Напомним, 10 марта в Министерстве культуры и информационной политики Украины (МКИП) сообщили, что до 29 марта УПЦ МП должна покинуть все арендованные помещения Киево-Печерской Лавры. Отмечалось, что договор с религиозной организацией был расторгнут из-за нарушения ею условий пользования государственным имуществом. В соцсетях церковь назвала опубликованное письмо "очередным ультиматумом". В УПЦ МП заявили, что единственным основанием для этого является личное желание украинских чиновников.

Позже, 13 марта, монахи записали видеообращение, где заявили, что никуда не уйдут. Также в церкви заявили, что они получали угрозы о расправе.

Недавно, 14 марта, глава МКИП Александр Ткаченко объяснил, что монахам не запрещают переходить в Православную церковь Украины (ПЦУ). По его словам, таких насильственно выселять из Лавры не будут.