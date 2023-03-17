"Ми проти впливу церкви на державу": Данілов пояснив виселення УПЦ МП з Лаври (відео)

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не діятиме у традиціях РФ та не застосовуватиме фізичну силу до ченців. Однак, за його словами, цим користується російська спецслужба.

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Україна не проти церкви, але проти її впливу на державу. У виселенні УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври уряд керується законодавством. Про це повідомив журналістам "Радіо Свобода" секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Те, що стосується церкви — це стара історія. Звичайно, не буде ніякого застосування фізичної сили, насильства. Ми — не Російська Федерація", — заявив секретар РНБО.

Він завірив, що Україна відштовхується від наявних нормативно-правових актів. Однак, за словами посадовця, цим користуються представники ворожої ФСБ.

"Ми ж не проти церкви. Ми не проти тих людей, які мають стосунок до тих чи інших релігійних процесів. Але ми проти впливу на державу цих речей. Ви не маєте державі права диктувати, ви не маєте державу тримати у заручниках", — підкреслив Данілов.

Інтерв'ю Олексія Данілова медіа "Радіо Свобода" (про УПЦ МП — з 26:24)

Нагадаємо, 10 березня у Міністерстві культури та інформаційної політики України (МКІП) повідомили, що до 29 березня УПЦ МП має залишити усі орендовані приміщення Києво-Печерської Лаври. Зазначалось, що договір з релігійною організацією розірвали через порушення нею умов користування державним майном. У соцмережах церква назвала опублікований лист "черговим ультиматумом". В УПЦ МП заявили, що єдиною підставою для цього є особисте бажання українських посадовців.

Пізніше, 13 березня, ченці записали відеозвернення, де заявили, що нікуди не підуть. Також у церкві заявили, що вони отримували погрози про розправу.

Нещодавно, 14 березня, очільник МКІП Олександр Ткаченко пояснив, що ченцям не забороняють переходити до Православної церкви України (ПЦУ). За його словами, таких насильно виселяти з Лаври не будуть.