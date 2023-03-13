"Не мають наміру виселятися": в УПЦ МП відмовляються залишати Києво-Печерську лавру (відео)

У новому зверненні намісник лаври митрополит Павло заявив, що жителі монастиря є "громадянами своєї країни" та не є колаборантами. І додав, що вони не проти всіх законних інспекцій і комісій.

Related video

Сьогодні ченці Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) разом із намісником Лаври митрополитом Павлом записали відеозвернення до українського громадянства ченців, де заявили, що він і його "брати" нікуди йти не збираються.

У понеділок, 13 березня, ченці Української православної церкви на чолі з митрополитом Павлом (справжнє ім'я Петро Лебідь) повідомили, що не мають наміру виконувати припис покинути монастир на вимогу музею-заповідника.

"Ми не маємо наміру виселятися та не будемо, тому що зараз є закони, які на боці людини. Нам погрожувати, що з нами розправляться, — це не 17-й рік. Сьогодні є світова спільнота, є якась культура", — зазначив намісник лаври Павло.

За словами митрополита, "ця святиня (Києво-Печерська лавра — ред.) створена для всієї країни, для всього світу".

"Ми не колаборанти, ми громадяни своєї країни, ми люди, які тут живуть із 1988 року, у багатьох немає іншого місця, крім цього. Нас ніхто не зможе відірвати від Божої любові", — спробував апелювати до українського громадянства ченців намісник.

Водночас митрополит Павло зазначив, що представники УПЦ МП не проти всіх законних дій, інспекцій і комісій, проте переконані, що їм не надали законних підстав для виселення з лаври.

Що передувало виселенню ченців УПЦ МП

Звернення було записано у відповідь на вимоги Мінкульту України (від 10 березня) до ченців УПЦ МП залишити територію заповідника "Києво-Печерська лавра" та виселитися з приміщень, що розташовані на його території, до 29 березня. Це означає, що вищезгадані представники УПЦ МП мають звільнити будівлі, що перебувають на балансі заповідника, до вказаної дати поточного року.

З грудня 2022 року співробітники Служби безпеки України почали проводити обшуки в низці єпархій УПЦ МП у різних областях України. У ході обшуків і розслідувань у низці соборів і монастирів було виявлено дитячу порнографію, прокремлівську літературу, пропагандистські матеріали та великі суми готівкової іноземної валюти.

19 січня 2023 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт про заборону діяльності УПЦ МП через зв'язок із Росією.

Сьогодні стало відомо, що понад 60% українців, які беруть участь в опитуванні Active Group, підтримують заборону діяльності церковної організації.

Також, нагадаємо, 28 грудня 2022 року стало відомо, що керівництво Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" відмовилося продовжити договори з УПЦ Московського патріархату щодо користування Успенським собором і Трапезною церквою у 2023 році.

У жовтні 2022 року настоятеля Києво-Печерської лаври затримали на кордоні з контрабандою церковних цінностей. Сам настоятель факт контрабанди заперечував і повідомив, що перевозив "куплені в іконній крамниці ікони, які не мають жодної історичної та культурної цінностей".