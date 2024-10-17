Прихожани УПЦ штурмували собор в Черкасах: в Онуфрія усе спростовують та повідомляють про стрільбу

За даними журналістів, віряни, серед яких помітили підозрюваного у розпалюванні релігійної ворожнечі митрополита Феодосія, наразі контролюють територію Свято-Михайлівського собору. На місці вже працюють правоохоронці, а в УПЦ відкидають усі звинувачення та стверджують, що невідомі особи у камуфляжній формі нібито відкрили вогонь по прихожанам Української православної церкви.

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Свято-Михайлівський храм у центрі Черкас, який тривалий час перебував під управлінням УПЦ, перейшов до Православної церкви України. Це викликало гнів прихильників УПЦ, які влаштували розбірки на його території. Про це повідомляє "Суспільне Черкаси".

"Кадри бійки у Свято-Михайлівському соборі, яка виникла поміж вірянами УПЦ та ПЦУ", — йдеться в повідомленні.

На оприлюдненому відео видно 2 сторони конфлікту — одні захопили церкву, інші з боєм пробиваються в середину. Віряни, які всередині, почали виштовхувати противників за поріг. В хід пішло все, що було під рукою в приміщенні храму — пластикові і металеві відра, залізні решітки і навіть церковні лавки. Дісталося і священнику в рясі, який перебував усередині. Також хтось з присутніх використав проти опонентів вогнегасник.

Вранці, 17 жовтня, капелан ПЦУ Володимир Рідний повідомив, що найбільший православний храм України, який розташований в Черкасах і тривалий час перебував під управлінням московського патріархату — повернувся в лоно Української церкви, перейшов до ПЦУ.

"Відтепер Свято-Михайлівський кафедральний собор буде завжди відкритий для наших військовослужбовців, адже він вже став Гарнізонним. Також на території храму буде створено осередок національного-патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів. Ба більше, є ще дуже багато проєктів, які будуть спільно втілюватися українською громадою. Усі прихожани, які були і залишаються в Українській православній церкві запрошуємо до молитви в Гарнізонному храмі українською мовою", — написав він у своєму Facebook.

Зазначається, що на території храму буде також створено осередок національно-патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів.

Військовий капелан Володимир рідний закликав жителів Черкас стати на захист Свято-Михайлівського храму. За його словами, віряни УПЦ та митрополит Феодосій захопили храм у Черкасах і нікого туди не пускають.

"Поки наші захисники боронять кордони України ми не можемо відстояти наш храм? Їдьте з дому, з робіт, звідусіль! Просто зараз", — звернувся він.

Що каже влада

Мер Черкас закликав жителів міста "прийти на молитву" в Архангело-Михайлівський собор УПЦ, які зараз захоплюють невідомі.

"Запрошую всіх прийти та висловити думку стосовно існування московської церкви у нашому місті", – міський голова.

Що кажуть у поліції

На території Свято-Михайлівського собору вже працюють правоохоронці, які забезпечують громадський порядок та встановлюють всі обставини конфлікту. Про це у коментарі ЗМІ.ck.ua повідомила речниця ГУ НП області Зоя Вовк.

"У Черкасах біля Свято-Михайлівського собору працює слідчо-оперативна група Черкаського районного Управління поліції, поліцейські груп комунікації та патрульні. Наразі повні обставини з’ясовують слідчі та визначають правову кваліфікацію події, а також встановлюють учасників інциденту", — відзначила Зоя Вовк.

Що кажуть в УПЦ

В УПЦ повідомили, що в ніч проти 17 жовтня 2024 року близько сотні людей у камуфляжі та балаклавах силою увірвалися на територію Архангело-Михайлівського собору УПЦ у Черкасах, де в цей час проходила нічна Літургія.

Нападники силою вигнали віруючих з території храму, а також зірвали камери відеоспостереження. У повідомленні єпархії зазначається, що поліція не перешкоджала злочинним діям "провокаторів" у балаклавах.

Вранці вірянам вдалося потрапити до собору. Однак, як видно на відео присутніми під час інциденту, один із агресивно налаштованих провокаторів, відкрив у напрямку духовенства та вірян УПЦ вогонь з пістолету, невідомого походження і характеристик. Також проти парафіян та священників у соборі був розпорошений сльозогінний газ.

У єпархії також зазначається, що після того, як "провокатори" залишили територію храму, стало відомо, що вони нібито вкрали значну суму церковних пожертв, ікону, панагії, церковне начиння, книги.

Відразу після кримінальної події деякі заангажовані ЗМІ розпочали тиражувати одноманітні тексти, спотворюючи інформацію про реальний перебіг подій із захопленням Черкаського кафедрального собору та використанням в цей час зброї проти вірян УПЦ.

Священнику, який правив в цьому храмі, вручено підозру

Як пишуть ЗМІ, керівник Черкаської єпархії УПЦ Денис Снігірьов, який правив у цьому храмі, та його найближче оточення мають тісні зв’язки з Росією. СБУ вручила митрополиту підозри за ст. 161 ККУ (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 ККУ (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України), за ст. 161 ККУ (Розпалювання релігійної ворожнечі під час домашнього арешту) та підозру за розпалювання міжконфесійної ненависті між вірянами в Україні.

Наприкінці серпня 2024 року Феодосію обрали запобіжний захід за новою підозрою – розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті.

Нагадаємо, що 20 серпня, Верховна рада ухвалила законопроєкт №8371 про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Згідно з ним вони мають припинити свою діяльність в Україні.