Прихожане УПЦ штурмовали собор в Черкассах: у Онуфрия все опровергают и сообщают о стрельбе

По данным журналистов, верующие, среди которых заметили подозреваемого в разжигании религиозной вражды митрополита Феодосия, сейчас контролируют территорию Свято-Михайловского собора. На месте уже работают правоохранители, а в УПЦ отвергают все обвинения и утверждают, что неизвестные лица в камуфляжной форме якобы открыли огонь по прихожанам Украинской православной церкви.

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Свято-Михайловский храм в центре Черкасс, который долгое время находился под управлением УПЦ, перешел к Православной церкви Украины. Это вызвало гнев сторонников УПЦ, которые устроили разборки на его территории. Об этом сообщает "Суспільне Черкаси".

"Кадры драки в Свято-Михайловском соборе, которая возникла между верующими УПЦ и ПЦУ", — говорится в сообщении.

На обнародованном видео видно 2 стороны конфликта — одни захватили церковь, другие с боем пробиваются внутрь. Верующие, которые внутри, начали выталкивать противников за порог. В ход пошло все, что было под рукой в помещении храма — пластиковые и металлические ведра, железные решетки и даже церковные лавки. Досталось и священнику в рясе, который находился внутри. Также кто-то из присутствующих использовал против оппонентов огнетушитель.

Утром, 17 октября, капеллан ПЦУ Владимир Ридный сообщил, что крупнейший православный храм Украины, который расположен в Черкассах и долгое время находился под управлением УПЦ — вернулся в лоно Украинской церкви, перешел в ПЦУ.

"Отныне Свято-Михайловский кафедральный собор будет всегда открыт для наших военнослужащих, ведь он уже стал Гарнизонным. Также на территории храма будет создан центр национально-патриотического воспитания, воскресная школа и подготовка капелланов. Более того, есть еще очень много проектов, которые будут совместно воплощаться украинской общиной. Все прихожане, которые были и остаются в Украинской православной церкви приглашаем к молитве в Гарнизонном храме на украинском языке", — написал он в своем Facebook.

Отмечается, что на территории храма будет также создан центр национально-патриотического воспитания, воскресная школа и подготовка капелланов.

Военный капеллан Владимир Ридный призвал жителей Черкасс стать на защиту Свято-Михайловского храма. По его словам, верующие УПЦ и митрополит Феодосий захватили храм в Черкассах и никого туда не пускают.

"Пока наши защитники защищают границы Украины мы не можем отстоять наш храм? Уезжайте из дома, с работ, отовсюду! Прямо сейчас", — обратился он.

Что говорят власти

Мэр Черкасс призвал жителей города "прийти на молитву" в Архангело-Михайловский собор УПЦ, которые сейчас захватывают неизвестные.

"Приглашаю всех прийти и высказать мнение относительно существования московской церкви в нашем городе", — городской голова.

Что говорят в полиции

На территории Свято-Михайловского собора уже работают правоохранители, которые обеспечивают общественный порядок и устанавливают все обстоятельства конфликта. Об этом в комментарии СМИ.ck.ua сообщила пресс-секретарь ГУ НП области Зоя Вовк.

"В Черкассах возле Свято-Михайловского собора работает следственно-оперативная группа Черкасского районного Управления полиции, полицейские групп коммуникации и патрульные. Сейчас полные обстоятельства выясняют следователи и определяют правовую квалификацию события, а также устанавливают участников инцидента", — отметила Зоя Вовк.

Что говорят в УПЦ

В УПЦ сообщили, что в ночь на 17 октября 2024 года около сотни людей в камуфляже и балаклавах силой ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах, где в это время проходила ночная Литургия.

Нападавшие силой выгнали верующих с территории храма, а также сорвали камеры видеонаблюдения. В сообщении епархии отмечается, что полиция не препятствовала преступным действиям "провокаторов" в балаклавах.

Утром верующим удалось попасть в собор. Однако, как видно на видео присутствующих во время инцидента, один из агрессивно настроенных провокаторов, открыл в направлении духовенства и верующих УПЦ огонь из пистолета, неизвестного происхождения и характеристик. Также против прихожан и священников в соборе был распылен слезоточивый газ.

В епархии также отмечается, что после того, как "провокаторы" покинули территорию храма, стало известно, что они якобы украли значительную сумму церковных пожертвований, икону, панагии, церковную утварь, книги.

Сразу после криминального события некоторые заангажированные СМИ начали тиражировать однообразные тексты, искажая информацию о реальном ходе событий с захватом Черкасского кафедрального собора и использованием в это время оружия против верующих УПЦ.

Священнику, который правил в этом храме, вручено подозрение

Как пишут СМИ, руководитель Черкасской епархии УПЦ Денис Снигирев, который правил в этом храме, и его ближайшее окружение имеют тесные связи с Россией. СБУ вручила митрополиту подозрения по ст. 161 УКУ (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 УКУ (Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины), по ст. 161 УКУ (Разжигание религиозной вражды во время домашнего ареста) и подозрение за разжигание межконфессиональной ненависти между верующими в Украине.

В конце августа 2024 года Феодосию избрали меру пресечения по новому подозрению — разжигание религиозной вражды и ненависти.

Напомним, что 20 августа, Верховная Рада приняла законопроект №8371 о регулировании деятельности религиозных организаций, имеющих руководящий центр в России. Согласно ему они должны прекратить свою деятельность в Украине.