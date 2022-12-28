Заповідник "Києво-Печерська Лавра" відмовився продовжити договір оренди з УПЦ МП

Керівництво УПЦ звернулося з відкритим листом, у якому висловило побоювання, що Успенський собор і Трапезний храм Лаври буде передано ПЦУ.

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Керівництво Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" відмовилося продовжити договори з УПЦ Московського патріархату про користування Успенським собором і Трапезною церквою у 2023 році. У зв'язку з цим ієрархи УПЦ звернулися у відкритому листі до українського президента, прем'єр-міністра, міністра культури та всіх громадян України щодо порушення прав монастиря і його парафіян. Текст листа опубліковано Синодальним інформаційно-просвітницьким відділом УПЦ.

У зверненні священнослужителі зазначили, що Києво-Печерська Лавра з моменту свого заснування була і залишається центром духовного життя — місцем, куди стікаються не лише паломники, а й відвідують представники міжнародних організацій. У другій половині XX століття Лавра занепадала, але з 1988 року вона повставала з руїн зусиллями ченців, благодійників і парафіян.

При цьому держава не надавала істотної допомоги для відновлення Лаври, зазначає священноначальство. На їх думку, держава виділяла невеликі кошти, а Національний заповідник досі не може взяти на баланс уже відреставровані за 30 років об'єкти.

Тепер керівництво заповідника відмовилося продовжити договори з УПЦ про користування Успенським собором і Трапезною церквою на наступний рік, враховуючи рекомендації Міністерства культури й інформаційної політики, які були надані на основі Указу Президента України № 820/2022.

У Київській митрополії вважають, що останні події у житті УПЦ, зокрема й відмова продовжувати договори, дають підстави говорити про можливе передавання вказаних у листі храмів у розпорядження ПЦУ.

"Більше того, останнім часом були здійснені ганебні обшуки у Лаврі та інших монастирях та сфабриковані фейкові "новини" у так званих засобах масової інформації. Все це робиться, очевидно, з метою передачі храмів Верхньої Лаври новоствореній ПЦУ", – йдеться у зверненні.

У листі наголошено, що подібні дії порушують взяті у ПАРЄ зобов'язання України щодо встановлення правового вирішення питання про повернення церковної власності.

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