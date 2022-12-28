Заповедник "Киево-Печерская Лавра" отказался продлить договор аренды с УПЦ МП

Руководство УПЦ обратилось с открытым письмом, в котором выразило опасение, что Успенский собор и Трапезный храм Лавры будут переданы ПЦУ.

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Руководство Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" отказалось продлить договоры с УПЦ Московского патриархата о пользовании Успенским собором и Трапезной церковью в 2023 году. В связи с этим иерархи УПЦ обратились в открытом письме к украинскому президенту, премьер-министру, министру культуры и всем гражданам Украины о нарушении прав монастыря и его прихожан. Текст письма опубликован Синодальным информационно-просветительским отделом УПЦ.

В обращении священнослужители отметили, Киево-Печерская Лавра с момента своего основания была и остается центром духовной жизни — местом, куда стекаются не только паломники, но и посещают представители международных организаций. Во второй половине XX века Лавра пребывала в упадке, но с 1988 года она восставала из руин усилиями монахов, благотворителей и прихожан.

При этом государство не оказывало существенной помощи по восстановлению Лавры, отмечает священноначалие. По их мнению, государства выделяло небольшие средства, а Национальный заповедник до сих пор не может взять на баланс уже отреставрированные за 30 лет объекты.

Теперь же руководство заповедника отказалось продлить договоры с УПЦ о пользовании Успенским собором и Трапезной церковью на следующий год, учитывая рекомендации Министерства культуры и информационной политики, которые были предоставлены на основе Указа президента Украины № 820/2022.

В Киевской митрополии считают, что последние события в жизни УПЦ, в том числе и отказ продлевать договоры, дают основания говорить о возможной передачи указанных в письме храмов в распоряжение ПЦУ.

"Более того, в последнее время были совершены позорные обыски в Лавре и других монастырях и сфабрикованы фейковые "новости" в так называемых средствах массовой информации. Все это делается, очевидно, с целью передачи храмов Верхней Лавры ПЦУ", – говорится в обращении.

В письме подчеркнуто, что подобные действия нарушают взятые в ПАСЕ обязательства Украины по установлению правового решения вопроса о возвращении церковной собственности.

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