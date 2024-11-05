"Жінка в протигазі": графіті Бенксі виставляють у Києво-Печерській лаврі (фото)

Роботу сучасного британського художника Бенксі відтепер можна побачити поруч із давньоруським графіті ХІ століття, повідомляють у лаврі.

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Графіті відомого британського стритарт-митця Бенксі, яке він намалював на стіні в Гостомелі після деокупації і яке раніше намагалися вирізати та вкрасти вандали, відтепер зберігатиметься в Києво-Печерській лаврі. Поглянути на роботу можуть усі охочі. Про це повідомив Національний заповідник Києво-Печерська лавра на своїй сторінці у Facebook.

На графіті зображено жінку, що стоїть у бігуді, халаті та протигазі з вогнегасником у руках перед розбитим й обгорілим вікном.

Антивоєнна робота Бенксі "Жінка в протигазі" зберігатиметься в лаврі Фото: Facebook / kplavra

"Бенксі створив цю та інші роботи, щоби привернути увагу світу до України та жорстокості російських окупантів. Тепер його графіті зберігається там, де триває боротьба за українську культуру, історію та цінності для майбутнього", — зазначили в лаврі.

Роботу британця розмістили поруч із давньоруським графіті — шаржем на одного з будівельників Успенського Собору, який створили в ХІ столітті під час зведення храму.

На виставці об'єднали ХХІ і ХІ століття Фото: Facebook / kplavra Шарж на будівельника Успенського Собору часів Давньої Русі Фото: Facebook / kplavra

У лаврі зазначили, що графіті Бенксі символізує жах від злочинів Росії в Україні та антивоєнний протест, і роботу оберігатимуть від мародерства та знищення у звільненій від "духовної російської окупації" святині.

"Лавра сьогодні — це звільнений від "руского міра" культурний простір, де зберігаються не лише старовинні реліквії, а й створюються сучасні мистецькі проєкти", — написали представники заповідника.

Повідомляється, що графіті зберігатиметься у "відкритих фондах". Вільно оглядати роботу у фондосховищі можуть усі охочі.

Нагадаємо, 11 серпня Бенксі опублікував у соцмережах фото своєї нової роботи: художник перетворив поліцейську будку на акваріум із піраньями в Лондоні.

Також варто згадати, 3 жовтня в Міністерстві закордонних справ України повідомили португальський художник Вітор Рапозо створив на пляжі Алгарве картину на піску. Художник зазначав, що на створення роботи його надихнули українські захисники.