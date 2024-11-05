"Женщина в противогазе": граффити Бэнкси выставляют в Киево-Печерской лавре (фото)

Работу современного британского художника Бэнкси отныне можно увидеть рядом с древнерусским граффити ХІ века, сообщают в лавре.

Related video

Граффити известного британского стритарт-художника Бэнкси, которое он нарисовал на стене в Гостомеле после деоккупации и которое ранее пытались вырезать и украсть вандалы, отныне будет храниться в Киево-Печерской лавре. Посмотреть на работу могут все желающие. Об этом сообщил Национальный заповедник Киево-Печерская лавра на своей странице в Facebook.

На граффити изображена женщина, стоящая в бигуди, халате и противогазе с огнетушителем в руках перед разбитым и обгоревшим окном.

Антивоенная работа Бэнкси "Женщина в противогазе" будет храниться в лавре Фото: Facebook / kplavra

"Бэнкси создал эту и другие работы, чтобы привлечь внимание мира к Украине и жестокости российских оккупантов. Теперь его граффити хранится там, где продолжается борьба за украинскую культуру, историю и ценности для будущего", — отметили в лавре.

Работу британца разместили рядом с древнерусским граффити — шаржем на одного из строителей Успенского Собора, который создали в XI веке во время возведения храма.

На выставке объединили ХХІ и ХІ века Фото: Facebook / kplavra Шарж на строителя Успенского Собора времен Древней Руси Фото: Facebook / kplavra

В лавре отметили, что граффити Бэнкси символизирует ужас от преступлений России в Украине и антивоенный протест, и работу будут оберегать от мародерства и уничтожения в освобожденной от "духовной российской оккупации" святыне.

"Лавра сегодня — это освобожденное от "русского мира" культурное пространство, где хранятся не только старинные реликвии, но и создаются современные художественные проекты", — написали представители заповедника.

Сообщается, что граффити будет храниться в "открытых фондах". Свободно осматривать работу в фондохранилище могут все желающие.

Напомним, 11 августа Бэнкси опубликовал в соцсетях фото своей новой работы: художник превратил полицейскую будку в аквариум с пираньями в Лондоне.

Также стоит упомянуть, 3 октября в Министерстве иностранных дел Украины сообщили португальский художник Витор Рапозо создал на пляже Алгарве картину на песке. Художник отмечал, что на создание работы его вдохновили украинские защитники.