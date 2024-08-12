Бэнкси превратил полицейскую будку в аквариум с пираньями (фото)

На протяжении прошлой недели в разных уголках британской столицы появилось семь новых работ художника, лица которого никто и никогда не видел.

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Знаменитый британский художник Бэнкси пополнил улицы Лондона новыми работами. Он преобразил стеклянную полицейскую будку в центре мегаполиса, сделав ее похожей на аквариум с пираньями. Фото он уже опубликовал на своей странице в Instagram, подтвердив свою седьмую работа за минувшую неделю.

Рыбы, изображенные на полицейской будке, отличаются по стилю от предыдущих шести силуэтных дизайнов Бэнкси.

Двое полицейских изначально были замечены изучающими новую работу художника перед тем, как сделать фотографии, пишет The Guardian. Один из офицеров сообщил журналистам, что их попросили осмотреть произведение искусства после того, как его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Пираньи получились невероятно реалистичными Фото: Instagram Banksy

Позже руководящий орган лондонского Сити заявил, что решает, как сохранить произведение Бэнкси, которое появилось 11 августа.

"Мы знаем о работах на полицейской будке лондонского Сити на Ладгейт-Хилл. В настоящее время мы работаем над вариантами сохранения произведения искусства".

Полицейские фотографируют преображенную будку Фото: Instagram Banksy

В течение последних семи дней в аккаунте Бэнкси в Instagram каждый день появлялось новое произведение искусства с изображением животных. На нем были изображены силуэты козла, слонов, обезьян, волка, пеликанов и кота.

10 августа рисунок потягивающейся кошки на поврежденном и пустом рекламном щите на северо-западе Лондона убрали через несколько часов после его обнаружения.

Толпа освистала троих мужчин, которые демонтировали работу художника в Криклвуде. Те ответили, что их наняла подрядная компания для снятия рекламного щита из соображений безопасности.

Спустя несколько часов после того, как Бэнкси подтвердил, что дизайн принадлежит ему, толпы людей собрались со всего Лондона, чтобы увидеть работу.

Подрядчик, который хотел назваться только Марком, сказал, что они собираются снять рекламный щит в понедельник и заменить его, но демонтаж был перенесен на субботу на случай, если кто-то сорвет его и оставит небезопасным. Владелец рекламного щита сообщил полиции, что передаст его в художественную галерею.

Дизайн кота стал вторым произведением, которое было демонтировано в течение недели после того, как спутниковую антенну с изображением воющего волка на крыше магазина в Пекхэме, на юге Лондона, сняли мужчины в масках менее чем через час после ее открытия.

"Очень жаль, что у нас не может быть хороших вещей, и жаль, что это не продлилось больше часа", — сказал очевидец.

Ранее Фокус писал, что над Темзой появилась новая загадочная работа Бэнкси.