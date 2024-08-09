В Лондоне украли новую работу Бэнкси вместе со спутниковой тарелкой (видео)

Двое мужчин днем на глазах у многочисленных прохожих сняли арт-объект с крыши и убежали с ним. Сейчас полиция пытается найти подозреваемых.

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Черный силуэт воющего волка, нарисованный знаменитым уличным художником Бэнкси на тарелке спутниковой антенны в Пекхэме, украли буквально через несколько часов после появления арт-обьекта, пишет Sky News. Волк был последним из серии изображений животных, нарисованных анонимным художником Бэнкси по всему Лондону на этой неделе.

По информации издания, на плоскую крышу покрытого граффити здания со ставнями в Рай-Лейн, Пекхэм, на юго-востоке Лондона, по лестнице забрались двое неизвестных в черной одежде и балаклавах, и утащили тарелку. На кадрах видно, что им помогал темнокожий мужчина.

Один из них был в джинсовых шортах, а другой — в спортивных штанах. Они убежали с тарелкой, совершенно не опасаясь, что на оживленных улицах их может кто-то остановить.

Столичная полиция сообщила, что спутниковая антенна была украдена в течение нескольких часов после ее открытия. На данный момент правоохранители разыскивают воров и проводят расследование.

Не исключено, что кража могла быть частью перфоманса. В своей подписи к этому рисунку автор заинтриговал:

"Он знал, что его украдут и бросят на съедение волкам".

Подтвержденные изображения Бэнкси зафиксированы в разных местах столицы каждый день на этой неделе. Первый — козел-ибекс прямо над камерой видеонаблюдения, нарисованный около Кью-Грин на западе Лондона в понедельник, 5 августа, за которым последовало трафаретное изображение двух слонов, приветствующих друг друга из заложенных кирпичом окон в Челси 6 августа.

7 августа три обезьяны появились качающимися на железнодорожном мосту через Брик-Лейн на востоке города, недалеко от Шоредич-Хай-стрит. Приматы связаны с японской пословицей "не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла", хотя в работе Бэнкси они не закрывают глаза, уши или рты.

Бэнкси делает перерывы в месяц и больше между своими произведениями. Поскольку на этой неделе каждый день появлялось по одной работе, возникло много предположений о смысле, стоящем за животными.

Анонимный художник не подписал ни одну из опубликованных фотографий, что еще больше добавило таинственности.

Он также попал в заголовки в июне, когда выпустил инсталляцию с лодкой мигрантов над толпой в Гластонбери во время выступлений Idles и Little Simz.

Ранее Фокус писал, что во Франции осудили вора, укравшего знак парковки с нарисованной Бэнкси крысой.