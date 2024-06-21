Бэнкси сам попросил: во Франции осудили вора, укравшего знак парковки с нарисованной крысой

Музыканту, который пригнал автовышку для кражи, присудили два года условно и 30 тысяч евро штрафа. А граффити так и не нашли.

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Французский суд приговорил к двум годам условно мужчину, укравшего рисунок Бэнкси из Центра Помпиду. Обвиняемый утверждал, что он был другом Бэнкси и что британский художник сам попросил его вернуть произведение искусства, нарисованное на знаке парковки с обратной стороны. Сам рисунок до сих пор не нашли. Об этом пишет Le Monde.

Меджиди Р., 38-летний музыкант подготовился к краже. Он подогнал автовышку к задней стороне парковки, сломал вывеску автостоянки и похитил знак, на задней стороне которого Бэнкси и нарисовал крысу в маске с канцелярским ножом.

На суде Меджиди заявил, что технически – это не было кражей, потому что он друг Бэнкси и он сам попросил его вернуть рисунок.

Граффити Бэнкси в Париже до кражи Фото: Instagram Banksy

Он утверждал, что Бэнкси хотел помешать кому-либо зарабатывать деньги на уличном искусстве, которое по его мнению, "не имеет ценности" и "осудить лицемерие капиталистической системы, которая говорит, какое искусство имеет ценность, а какое нет".

Меджиди сказал, что Бэнкси послал не только его, но и целую команду, чтобы украсть рисунок с крысой. И что украденное "команда" уже вернула в Англию. Прокурор заявил, что Бэнкси опроверг это через своего представителя.

Фото: Instagram Banksy

Знак парковки с крысой до сих пор так и не нашли.

Суд также приговорил Меджиди к уплате штрафа в размере 30 000 евро. Ему было приказано выплатить более 6500 евро в качестве компенсации за ущерб Центру Помпиду, который, как суд определил, является хранителем украденных культурных ценностей.

Бэнкси украсил французскую столицу фресками в 2018 году и, похоже, в том же году подтвердил подлинность крысы с помощью снимка на своей странице в Instagram.

Кража в Помпиду произошла через семь месяцев после того, как еще одна работа Бэнкси, посвященная жертвам терактов в Париже в ноябре 2015 года, была украдена за пределами Батаклана, концертной площадки, где боевики группировки "Исламское государство" убили 90 человек. В 2022 году французский суд приговорил восемь мужчин к наказанию от шести месяцев условно до двух лет тюремного заключения за кражу этой работы и ее транспортировку в Италию. Следователи нашли ее спрятанной на ферме.

Напомним, Бэнкси посещал Украину и оставил несколько граффити в Киеве и Киевской области: в городах, пострадавших от вторжения ВС РФ. Изображение женщины в противогазе из Гостомеля пытались украсть.