Бенксі сам попросив: у Франції засудили злодія, який вкрав знак парковки з намальованим щуром

Музиканту, який пригнав автовишку для крадіжки, присудили два роки умовно і 30 тисяч євро штрафу. А графіті так і не знайшли.

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Французький суд засудив до двох років умовно чоловіка, який вкрав малюнок Бенксі з Центру Помпіду. Обвинувачений стверджував, що він був другом Бенксі і що британський художник сам попросив його повернути твір мистецтва, намальований на знаку паркування зі зворотного боку. Сам малюнок досі не знайшли. Про це пише Le Monde.

Меджиді Р., 38-річний музикант підготувався до крадіжки. Він підігнав автовишку до задньої сторони парковки, зламав вивіску автостоянки та викрав знак, на задній стороні якого Бенксі й намалював щура в масці з канцелярським ножем.

На суді Меджіді заявив, що технічно — це не було крадіжкою, тому що він друг Бенксі і він сам попросив його повернути малюнок.

Графіті Бенксі в Парижі до крадіжки Фото: Instagram Banksy

Він стверджував, що Бенксі хотів перешкодити будь-кому заробляти гроші на вуличному мистецтві, яке, на його думку, "не має цінності", і "засудити лицемірство капіталістичної системи, яка говорить, яке мистецтво має цінність, а яке ні".

Меджіді сказав, що Бенксі послав не тільки його, а й цілу команду, щоб вкрасти малюнок із щуром. І що вкрадене "команда" вже повернула в Англію. Прокурор заявив, що Бенксі спростував це через свого представника.

Фото: Instagram Banksy

Знак паркування зі щуром досі так і не знайшли.

Суд також засудив Меджиді до сплати штрафу в розмірі 30 000 євро. Йому було наказано виплатити понад 6500 євро як компенсацію за шкоду Центру Помпіду, який, як суд визначив, є хранителем вкрадених культурних цінностей.

Бенксі прикрасив французьку столицю фресками 2018 року і, схоже, того ж року підтвердив справжність щура за допомогою знімка на своїй сторінці в Instagram.

Крадіжка в Помпіду сталася через сім місяців після того, як ще одну роботу Бенксі, присвячену жертвам терактів у Парижі в листопаді 2015 року, вкрали за межами Батаклана, концертного майданчика, де бойовики угруповання "Ісламська держава" вбили 90 осіб. У 2022 році французький суд засудив вісьмох чоловіків до покарання від шести місяців умовно до двох років тюремного ув'язнення за крадіжку цієї роботи та її транспортування до Італії. Слідчі знайшли її захованою на фермі.

Нагадаємо, Бенксі відвідував Україну і залишив кілька графіті в Києві та Київській області: у містах, які постраждали від вторгнення ЗС РФ. Зображення жінки в протигазі з Гостомеля намагалися вкрасти.