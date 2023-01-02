Загрожує до 13 років: підозрюваного у крадіжці картини Бенксі у Гостомелі судитимуть (фото)

Організатору викрадення графіті відомого британського художника Бенксі повідомили про підозру в пограбуванні в особливо великих розмірах.

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Жителя Києва, який у Гостомелі намагався вкрасти графіті Бенксі "Жінка у протигазі", судитимуть. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Так, зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу. За вчинене його можуть ув'язнити на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна.

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Небутов, призначена під час слідства експертиза показала, що вартість картини перевищує 9 млн грн.

Як відбувалася крадіжка графіті британського художника Бенксі

За версією слідства, мешканець Києва зрізав частину стіни із графіті відомого вуличного художника, який той залишив на зруйнованому окупантами будинку у Гостомелі.

Зловмисник планував продати графіті, оскільки розумів, що воно є великою цінністю. Для того, щоб здійснити свій план, підозрюваний залучив ще кілька людей, запевнивши їх у тому, що він має дозвіл на демонтаж.

Після того, як частину стіни зрізали, зловмисник обмотав картину стрейч-плівкою та завантажив в авто. Проте залишити місце злочину не вдалося — його затримали співробітники військової адміністрації.

Зазначимо, що розпорядженням Гостомельської селищної військової адміністрації стріт-арт Бенксі визнано культурним надбанням.

Хто такий Бенксі?

"Бенксі" — псевдонім британського андерграундного вуличного художника. Його справжнє ім'я невідоме, а довкола його особистості ходить безліч легенд.

Художник створив сім муралів у різних місцях України, включаючи Бородянку, Ірпінь та Київ. Так, на Майдані Незалежності він залишив роботу, де діти гойдаються на протитанковій конструкції. На фасаді зруйнованого будинку у Бородянці художник зобразив гімнастку. Йому належить також і малюнок хлопчика, який перемагає дорослого чоловіка у спарингу дзюдо.

[ + – ] Одна з робіт британського художника Фото: banksy.co.uk

Графіті у Гостомелі — не єдина робота майстра, яка зазнала вандалізму. У столиці невідомі прималювали до графіті Бенксі презерватив та козака із серії популярних мультфільмів.

Нагадаємо, у березні, невдовзі після вторгнення ЗС РФ, на аукціоні продали репродукцію однієї з найвідоміших антивоєнних робіт Бенксі CND Soldiers, а виручені від її продажу понад сто тисяч доларів, були направлені київському Охматдиту.

У листопаді Фокус писав про те, що Бенксі запросив магазинних злодіїв нагрянути в бутик GUESS через вкрадений малюнок. Художник стверджує, що компанія Guess не питала у нього дозволу на використання його робіт.