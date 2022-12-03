Зрізана вандалами зі стіни будинку у Гостомелі робота Бенксі знайшлася у Бучі

У поліції розповіли, що зловмисники запакували зрізане графіті за допомогою дощок та плівки, щоб транспортувати його. За результатами розслідування щодо цього об'єкту буде призначено мистецтвознавчу експертизу.

Related video

Графіті легендарного британського вуличного художника Бенксі, яке він намалював на стіні будинку у Гостомелі, вкрадене вандалами напередодні, знайшлося. Наразі воно знаходиться у Бучанському райвідділі поліції, про що у себе в телеграм-каналі розповів начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, зловмисники зрізали зображення людини у протигазі та з вогнегасником у руках, намальоване на утепленому боці будинку, разом із пінопластом і запакували так, щоб його можна було транспортувати, використавши дошки та поліетилен. Проте вивезти роботу їм не вдалося завдяки діям силовиків та поліцейських.

"За результатами розслідування щодо цього об'єкту буде призначено мистецтвознавчу експертизу, і далі ми визначатимемося з кримінальним провадженням з кінцевою кваліфікацією та притягнення осіб до кримінальної відповідальності", — підкреслив головний поліцейський Київщини.

Раніше правоохоронці заявили, що затримали підозрюваних прямо на місці злочину після дзвінка місцевих жителів, які повідомили, що невідомі зрізають картину Бенксі, яку він написав на стіні понівеченого будинку.

"Слідчо-оперативна група одразу виїхала на місце, там виявили 8 осіб, які зараз встановлені. Усім від 27 до 60 років. Це мешканці Києва та Черкас", — повідомив Нєбитов.

Нагадаємо, це графіті — одне із семи, які Бенксі намалював в Україні. У мережі навіть з'явилося відео роботи художника на одному з об'єктів.

Графіті у Гостомелі — не єдина робота майстра, яка зазнала вандалізму. У столиці невідомі прималювали до графіті Бенксі презерватив та козака із серії популярних мультфільмів "Як козаки…".