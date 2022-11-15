Знаменитий Бенксі підтвердив створення семи графіті в Україні

З'ясувалося, що він створив графіті навіть у Києві, біля Майдану Незалежності.

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У п'ятницю ввечері, 11 листопада, британський художник Бенксі підтвердив авторством графіті з гімнасткою у місті Бородянка Київської області.

За минулі вихідні, в населених пунктах Київської області, що постраждали від російських військ, помітили відразу кілька графіті, які нагадували творчість знаменитого Бенксі. Але підтвердження цьому не було, адже таємничий британець має багато наслідувачів. Але Бенксі нарешті підтвердив авторство, повідомляє The Art Newspaper.

Зрозуміло, що Бенксі прибув в Україну інкогніто, але йому це було просто зробити, адже досі його особистість залишається таємницею, і ніхто не знає, як він виглядає.

І він встиг створити сім графіті, два з яких опинилися у Києві.

У Києві біля бетонних блоків біля Майдану Незалежності він намалював двох дітей, котрі гойдаються на протитанковому їжаку, як на гойдалках, а також використав зображення пеніса, який хтось менш талановитий залишив на стіні історичної будівлі в центрі Києва та домалював до нього броньовану вантажівку з російською Z та солдатами ЗС РФ.

[ + – ] Графіті Бенксі в центрі Києва Фото: banksy.co.uk

У Бородянці Бенксі намалював хлопчика, який кидає на мат чоловіка, котрий нагадує Путіна, прийомом дзюдо, та гімнастку, котра спирається на зруйновані конструкції будівель.

Ще одна гімнастка, але на дірці від російського снаряда з'явилася в Ірпені.

[ + – ] Графіті Бенксі в Ірпені Фото: banksy.co.uk

У Гостомелі Бенксі намалював жінку в протигазі та з вогнегасником.

[ + – ] Графіті Бенксі в Гостомелі Фото: banksy.co.uk

А в Горенці — бородатого чоловіка, котрий миється у ванній.

[ + – ] Графіті Бенксі в Горенці Фото: banksy.co.uk

Графіті Бенксі в Київській області — це перші публічні роботи художника за рік мовчання. Але раніше, в березні, невдовзі після вторгнення ЗС РФ, на аукціоні було продано репродукцію однієї з найвідоміших антивоєнних робіт Бенксі CND Soldiers, а виручені від її продажу понад сто тисяч доларів були спрямовані київському Охматдиту.

Власник витвору побажав залишитися невідомим, тому не заперечується, що це був сам Бенксі. Він, як завжди, мовчить.