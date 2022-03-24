Для "Охматдиту". На аукціоні в Лондоні продадуть роботу Бенксі

У Британії стартував аукціон, на якому продають роботу відомого вуличного художника Бенксі на користь дитячої лікарні в Києві. Ціна стартувала з 20 тисяч фунтів

На благодійному аукціоні MyArtBroker у Лондоні продають унікальну роботу відомого вуличного художника Бенксі. Кошти, отримані від продажу, підуть на підтримку київської дитячої лікарні Охматдит. Про це пише ВВС.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Картина 2005 року під назвою CND Soldiers надійшла на аукціон безпосередньо від власника, який побажав залишитись невідомим. Робота зображує двох солдатів, які малюють графіті із зображенням символу Кампанії за ядерне роззброєння (CND) на стіні.

Уперше зображення "Солдати CND" з'явилося біля будівлі парламенту в Лондоні під час антивоєнного протесту, який очолює Браян Хоу, англійський борець за мир. Тоді стало відомо про участь Великобританії у війні в Іраку 2003 року, і той факт, що мільйони людей, включаючи солдатів, протестували проти вторгнення, як повідомляється, було проігноровано.

[ + – ] Графіті Бенксі під назвою CND Soldiers Фото: Соцсети

"Незважаючи на активні обстріли й авіаудари РФ, фахівці "Охматдиту" продовжують залишатися в Києві для захисту та лікування дітей і поранених, яких доставляють до лікарні. Завдяки самовідданій роботі лікарні своєчасна медична допомога надається пацієнтам у повному обсязі, а зібрані кошти забезпечать продовження цієї важливої роботи", – зазначили організатори аукціону.

Аукціон уже розпочався та триватиме до 27 березня. Стартова ціна картини – 20 тисяч фунтів стерлінгів (понад 760 тисяч гривень).

Джої Саєр, голова відділу сучасного мистецтва MyArtBroker, зазначив, що кількість ставок зростає. Через велику кількість пропозицій аукціоністи тепер приймають лише пропозиції вище за 40 000 фунтів стерлінгів, що вдвічі перевищує початкову стартову ціну.

У заяві на своєму вебсайті аукціонний дім назвав подальше функціонування лікарні "Охматдит" питанням національної безпеки України. Вони нагадали, що зараз у лікарні лікують і дітей, і дорослих, особливо тих, хто зазнав поранень. Персонал розгорнув операційні в кожному підвалі лікарні, а пацієнтам під час обстрілів доводиться спускатися і палат.

Нагадаємо, у розпал пандемії коронавірусу в 2021 році Бенксі подарував лікарні в Саутгемптоні свою роботу, що зображує хлопчика, який грає з новим супергероєм — медсестрою. Робота деякий час прикрашала хол у лікарні, а потім її продали на аукціоні за 14 мільйонів фунтів.