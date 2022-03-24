Для "Охмадета". На аукционе в Лондоне продадут работу Бэнкси

В Британии стартовал аукцион, на котором продают работу известного уличного художника Бэнкси в пользу детской больницы в Киеве. Цена стартовала с 20 тысяч фунтов

На благотворительном аукционе MyArtBroker в Лондоне продают уникальную работу известного уличного художника Бэнкси. Средства, вырученные от продажи, пойдут в поддержку киевской детской больницы Охмадет. Об этом пишет ВВС.

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Картина 2005 года под названием CND Soldiers поступила на аукцион напрямую от владельца, который пожелал остаться неизвестным. Работа изображает двух солдат, рисующих граффити с изображением символа Кампании за ядерное разоружение (CND) на стене.

Впервые изображение "Солдат CND" появилось у здания парламента в Лондоне во время антивоенного протеста, возглавляемого Брайаном Хоу, английским борцом за мир. В то время стало известно об участии Великобритании в войне в Ираке 2003 года, и тот факт, что миллионы людей, включая солдат, протестовали против вторжения, как сообщается, был проигнорирован.

[ + – ] Граффити Бэнкси под названием CND Soldiers Фото: Соцсети

"Несмотря на активные обстрелы и авиаудары РФ, специалисты "Охматдета" продолжают оставаться в Киеве для защиты и лечения детей и раненых, которых доставляют в больницу. Благодаря самоотверженной работе больницы своевременная медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме, а собранные средства обеспечат продолжение этой важной работы", – отметили организаторы аукциона.

Аукцион уже начался и продлится до 27 марта. Стартовая цена картины – 20 тысяч фунтов стерлингов (более 760 тысяч гривен).

Джоуи Сайер, глава отдела современного искусства в MyArtBroker, отметил, что количество ставок растет. Из-за большого количества предложений аукционисты теперь принимают только предложения выше 40 000 фунтов стерлингов, что вдвое превышает первоначальную стартовую цену.

В заявлении на своем веб-сайте аукционный дом назвал дальнейшее функционирование больницы "Охмадет" "вопросом национальной безопасности" Украины. Они напомнили, что сейчас в больнице лечат и детей и взрослых, особенно тех, что получили ранения. Персонал развернул операционные в каждом подвале больницы, а пациентам во время обстрелов приходится спускаться из палат.

Напомним, в разгар пандемии коронавируса в 2021 году, Бэнкси подарил больнице в Саутгемптоне свою работу, изображающую мальчика, играющего с новым супергероем – медсестрой. Работа некоторое время украшала холл в больнице, а потом была продана на аукционе за 14 миллионов фунтов.