Для "Охмадета". На аукционе в Лондоне продадут работу Бэнкси
В Британии стартовал аукцион, на котором продают работу известного уличного художника Бэнкси в пользу детской больницы в Киеве. Цена стартовала с 20 тысяч фунтов
На благотворительном аукционе MyArtBroker в Лондоне продают уникальную работу известного уличного художника Бэнкси. Средства, вырученные от продажи, пойдут в поддержку киевской детской больницы Охмадет. Об этом пишет ВВС.
Картина 2005 года под названием CND Soldiers поступила на аукцион напрямую от владельца, который пожелал остаться неизвестным. Работа изображает двух солдат, рисующих граффити с изображением символа Кампании за ядерное разоружение (CND) на стене.
Впервые изображение "Солдат CND" появилось у здания парламента в Лондоне во время антивоенного протеста, возглавляемого Брайаном Хоу, английским борцом за мир. В то время стало известно об участии Великобритании в войне в Ираке 2003 года, и тот факт, что миллионы людей, включая солдат, протестовали против вторжения, как сообщается, был проигнорирован.
"Несмотря на активные обстрелы и авиаудары РФ, специалисты "Охматдета" продолжают оставаться в Киеве для защиты и лечения детей и раненых, которых доставляют в больницу. Благодаря самоотверженной работе больницы своевременная медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме, а собранные средства обеспечат продолжение этой важной работы", – отметили организаторы аукциона.
Аукцион уже начался и продлится до 27 марта. Стартовая цена картины – 20 тысяч фунтов стерлингов (более 760 тысяч гривен).
Джоуи Сайер, глава отдела современного искусства в MyArtBroker, отметил, что количество ставок растет. Из-за большого количества предложений аукционисты теперь принимают только предложения выше 40 000 фунтов стерлингов, что вдвое превышает первоначальную стартовую цену.
В заявлении на своем веб-сайте аукционный дом назвал дальнейшее функционирование больницы "Охмадет" "вопросом национальной безопасности" Украины. Они напомнили, что сейчас в больнице лечат и детей и взрослых, особенно тех, что получили ранения. Персонал развернул операционные в каждом подвале больницы, а пациентам во время обстрелов приходится спускаться из палат.
Напомним, в разгар пандемии коронавируса в 2021 году, Бэнкси подарил больнице в Саутгемптоне свою работу, изображающую мальчика, играющего с новым супергероем – медсестрой. Работа некоторое время украшала холл в больнице, а потом была продана на аукционе за 14 миллионов фунтов.