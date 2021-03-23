Работу Бэнкси продали за рекордные 14 млн фунтов: деньги пойдут на помощь врачам (фото)

Появившаяся на стене больницы города Саутгемптон, работа художника посвящена борющимися с коронавирусом медикам.

Художник Бэнкси продал картину на аукционе за рекордные 14,4 млн фунтов. Деньги будут пожертвованы для благотворительных организаций, связанных с Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS). Об этом сообщает ВВС.

На изображении изображен мальчик, стоящий на коленях и играющий с куклой-супергероем-медсестрой в накидке, в то время как Бэтмен и Человек-паук лежат в мусорном ведре. Аукционный дом Christieʼs заявил, что цена, уплаченная за работу, была "мировым аукционным рекордом" для Бэнкси.

Деньги, полученные от продажи картины, будут использованы для поддержки организаций здравоохранения и благотворительных фондов, работающих с NHS.

Картину доставили ​​в больницу Саутгемптона в мае с запиской, в которой говорилось: "Спасибо за все, что вы делаете. Я надеюсь, что это немного осветлит место, даже если оно будет только черно-белым".

Картину повесили рядом с отделением неотложной помощи, сотрудники больницы сказали, что это помогло поднять моральный дух. Репродукция полотна останется в больнице.

Напомним, блокчейн-компания Injective Protocol купила произведение уличного художника Бэнкси под названием "Morons (White)" за 95 тысяч долларов и показала в прямом эфире, как сожгла эту работу.

Нарисованная Бэнкси на фасаде дома бабушка, чихающая так, что у нее вылетают челюсть, падают клюка и сумка, обернулась для владельцев жилья в Бристоле повышенной популярностью на их недвижимость.

В октябре прошлого года пародию Бэнкси на картину Моне продали за 7 миллионов фунтов стерлингов.