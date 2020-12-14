Граффити от Бэнкси с чихающей бабушкой увеличило стоимость дома в 15 раз

Изначально жилое помещение оценили в 340 тысяч фунтов

Нарисованная андеграундным уличным художником Бэнкси на фасаде дома бабушка, чихающая так, что у нее вылетают челюсть, падают клюка и сумка, обернулась для владельцев жилья в Бристоле повышенной популярностью на их недвижимость, передает ВВС.

Стоимость дома, который изначально оценили в 340 тысяч фунтов, выросла до пяти миллионов. В свою очередь хозяева не отказались от продажи недвижимости, временно заморозив ее на несколько дней, чтобы установить новую цену.

Новая работа Бэнкси, как и все его произведения, нарисована на злобу дня – пандемию Covid-19. Она называется Aachoo!! Сейчас граффити покрыли акрилом и установили на него сигнализацию.

Кроме того, власти Бристоля решают, что будут делать с произведением, если хозяева дома не захотят о нем заботиться. Рассматриваются варианты отдать его под опеку мэрии или же местного музея.

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Бэнкси, граффити которого начали появляться на зданиях с начала 90-ых годов прошлого века, уже давно завоевал мировую славу. Сейчас его работы оцениваются в миллионы долларов, а недвижимость, на фасадах которой они появляются, моментально растет в цене.

При этом личность художника до сих пор не установлена.

В прошлом месяце на аукционе в Нидерландах продали одно из первых граффити Бэнкси. "Птичка с гранатой" была нарисована в 2002 году. Произведение искусства за 170 тысяч евро приобрел голландский коллекционер. До этого "Птичка" находилась в частной коллекции Джейми Вуда, сына гитариста Rolling Stones Рона Вуда.

А в октябре в Лондоне на аукционе Sotheby’s за семь миллионов фунтов стерлингов с молотка ушла картина Бэнкси, пародирующая полотна французского импрессиониста Клода Моне, в частности его работу 1899 года "Пруд с лилиями".